Stiri pe aceeasi tema

- S-au efectuat calculele si s-a aflat cum poate deveni FCSB campioana, dupa remiza cu Sepsi. S-a amanat sarbatoarea pentru ros-albastrii, care nu pot deveni campioni in aceasta runda, dupa ce Farul a invins-o pe Rapid. FCSB s-a incurcat pe terenul celor de la Sepsi si a remizat, scor 2-2. Florinel Coman…

- PAOK – Club Brugge 2-0 a fost in format LIVE SCORE pe AS.ro. Partida a reprezentat al doilea duel al „dublei” din sferturile UEFA Conference League. Belgienii au facut spectacol in prima repriza de pe Toumba. Brugge a marcat de doua ori, prin Jutgla, in prima repriza și s-au calificat in semifinale…

- Elias Charalambous a avut un mesaj direct dupa FCSB – Sepsi 2-1. Tehnicianul roș-albaștrilor nu s-a ferit de cuvinte și a spus ca echipa sa nu a realizat inca nimic, chiar daca este la 7 puncte de locul 2. Duelul dintre FCSB și Sepsi a contat pentru prima etapa din playoff-ul Ligii 1. Partida de […]…

- Omar El Kaddouri s-a descatușat dupa ce nu a mai fost titular de 9 luni și a marcat primul gol la CFR Cluj. Jucatorul din Maroc a vorbit despre partida din Banie. Partida dintre FCU Craiova și CFR Cluj a contat pentru etapa cu numarul 26 a sezonului de Liga 1. Duelul din Banie a […] The post Omar El…

- Gica Hagi anunta masuri dure dupa Farul – Dinamo 0-2. Managerul campioanei Romaniei a spus ca jucatorii sai nu au mentalitate pentru a castiga si astfel de meciuri. Gica Hagi a promis masuri dupa infrangerea neasteptata cu Dinamo si a laudat un singur jucator: pe capitanul Larie. Gica Hagi anunta masuri…

- Basarab Panduru a oferit un verdict clar, dupa ce Dinamo a invins-o pe Farul cu scorul de 2-0. Fostul international a declarat ca nu ar fi imposibil ca trupa lui Zeljko Kopic sa se salveze de la retrogradare, daca diferenta de puncte de acum va ramane aceeasi si dupa retrogradare. Dinamo a produs surpriza…

- Mihai Stoica cere ca VAR-ul sa dispara din Liga 1, dupa decizii luate in etapa a 24-a. Presedintele Consiliului de Administratie al ros-albastrilor nu isi mai revine dupa derby-ul FCSB – Farul, scor 1-1. MM regreta ca sistemul VAR a fost introdus in fotbalul romanesc si isi doreste ca sefii CCA sa ia…

- Mihai Stoica a avut o reactie vehementa in scandalul declansat de derapajul rasist al lui Dorinel Munteanu. Oficialul FCSB-ului crede ca antrenorul Otelului a avut o exprimare nefericita. Mihai Stoica a amintit de declaratia lui Alexandru Albu, care a spus ca e de etnie roma si ca simte ca are o chimie…