- Cristiano Bergodi, devastat dupa Universitatea Craiova – Rapid 2-1. Tehnicianul giuleștenilor a oferit prima reacție, dupa eșecul din Banie. Partida dintre Universitatea Craiova și Rapid a contat pentru etapa a 2-a a playoff-ului din Liga 1. Duelul de pe stadionul „Ion Oblemenco” a fost in format LIVE…

- Rapid a anunțat ca meciul cu FCSB se va disputa cu casa inchisa. Programat inițial pe Giulești, derby-ul Rapid – FCSB a fost mutat pe Arena Naționala, dupa ce conducerea clubului alb-vișiniu a vazut cererea mare de bilete. Iar decizia a fost una inspirata, fanii respectandu-și angajamentul de a cumparat…

- Rapid a anunțat miercuri dimineața faptul ca se pregatește de sold-out la meciul cu FCSB, care va avea loc pe Arena Naționala. Derby-ul se va disputa sambata, 9 martie, de la 20:00. Giuleștenii anunțasera cu o zi in urma faptul ca au vandut 23.000 de bilete. Acum, trupa lui Cristiano Bergodi a anunțat…

- Alexandru Baluta a transmis un mesaj de lupta, inaintea derby-ului cu Rapid, din etapa urmatoare din Liga 1. Mijlocasul FCSB-ului a declarat ca ros-albastrii au ca obiectiv victoria, deoarece sunt datori fata de suporteri, dupa ce giulestenii i-au invins in ultimele doua meciuri. Derby-ul dintre Rapid…

- Derby-ul dintre Rapid și FCSB se va juca in ultima etapa a sezonului regular, cel mai probabil pe Arena Naționala, cu giuleștenii in calitate de gazde. Victor Angelescu, acționarul giuleștenilor, a anunțat faptul ca meciul are șanse mari sa se joace pe cel mai mare stadion al țarii, iar oaspeții vor…

- Ilie Dumitrescu a fost dat pe spate de Rapid dupa 2-0 cu Hermannstadt. „Mister” este de parere ca echipa lui Cristiano Bergodi a facut un meci excelent, in duelul cu sibienii lui Marius Maldarașanu. Partida dintre Rapid și Hermannstadt a contat pentru etapa cu numarul 26 a sezonului de Liga 1. Partida…

- Rapid a invins-o pe Dinamo pe Arena Naționala in etapa #23 din Superliga, scor 2-1. Fanii giuleșteni nu au fost prezenți pe Arena Naționala pentru ca au fost nemulțumiți de numarul de bilete alocate și locul din stadion, și au preferat sa vada meciul pe Giulești. ...

- Dinamo se pregatește de derby-ul cu Rapid. Partida va avea loc sambata, 27 ianuarie, de la ora 20:00, pe Arena Naționala. „Cainii” traverseaza un moment extrem de complicat in Superliga. Trupa lui Zeljko Kopic este pe locul 15, cu 16 puncte acumulate dupa 22 de etape. De cealalta parte, giuleștenii…