Stiri pe aceeasi tema

- Costel Biju petrece ziua de naștere intr-un mod inedit. Manelistul alasat deoparte aniversarile cu mare fast, așa cum aveau loc in trecut și a decis sa mearga la Muntele Athos, alaturi de cațiva prieteni pentru a se ruga pentru cei dragi.

- Dima Trofim lipsește „motivat” de la Star Matinal, asta pentru ca in urma cu cateva zile a plecat pe Muntele Athos. Prezentatorul TV spune ca este o experiența unica și se simte binecuvantat ca a putut ajunge in locul sfant.

- Nick Radoi a luat o decizie cu care a reușit sa surprinda pe toata lumea! Milionarul și-a facut testamentul și a transmis ca partenera lui de viața, Madalina Apostol, nu se afla in moștenire. Iata cui va lasa omul de afaceri averea impresionanta pe care o deține, dar și ce a transmis cu privire la decizia…

- Daniel Buzdugan a fost de mai multe ori la Muntele Athos, unde s-a intors de fiecare data cand a avut ocazia. Prezentatorul radio spune ca prima data a ajuns in locul sfant dupa o perioada agitata, in care avusese de onorat mai multe evenimente și simțea nevoia sa se retraga undeva.

- Detalii neștiute din culisele show-ului Te Cunosc de Undeva. Ce se se intampla in spatele camerelor de filmat și nu se vede la TV. Prin ce peripeții a trecut prezentatorul Star Matinal, Dima Trofim, la filmari.

- Kalin Brothers au ajuns dintr-o intamplare in Romania, iar astazi au fost prezenți in platoul Star Matinal. Cei doi au vorbit despre inceputurile carierei lor in dans, dar s-au și „intrecut” cu Dima Trofim la breakdance.

- In cadrul emisiei de astazi, 8 martie 2024, de la Star Matinal, Dima Trofim a avut parte de un moment extrem de emoționant. Cunoscutul prezentator TV a facut declarații pentru cele cele mai frumoase femei din viața lui. In același timp, cantarețul a avut lacrimi in ochi cand a facut urarile.

- Marcel Ciolacu ar fi proaspat tatic, la 56 de ani, chiar in timpul mandatului sau. Vestea a dat-o chiar concitadinul sau, fostul camarad de partid și ministru Eugen Teodorovici cu care premierul nu se afla tocmai in relații cordiale. Premierul Romaniei tocmai a devenit socru mare in toamna anului trecut.…