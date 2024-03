Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Șut (24 de ani) considera ca nu are nicio revanșa de luat in derby-ul cu Rapid, chiar daca FCSB a pierdut in fața rivalei ultimele 3 meciuri din campionat. Rapid – FCSB, derby-ul etapei a 30-a din Liga 1, ultima din sezonul regular, are loc sambata, 9 martie, de la ora 20:00. Mijlocașul defensiv…

- Mihai Stoica a anuntat „aroganta suprema” pentru rivalii de la Rapid. Oficialul de la FCSB a spus ca daca ar fi sigur ca FCSB va castiga titlul in ultima etapa in Giulesti, atunci ar alege aceasta varianta decat una in care poate deveni campioana cu cateva etape inainte de final. In situatia in care…

- AC Milan si Marseille s-au calificat in optimile Europa League! Echipa lui Stefano Pioli a pierdut partida de pe terenul lui Rennes, dar victoria din tur cu 3-0 a fost suficienta pentru milanezi, pentru a merge mai departe. Marseille merge mai departe dupa victoria de pe teren propriu cu Sahtior, in…

- Cristiano Bergodi viseaza sa devina selectionerul Romaniei. Antrenorul celor de la Rapid a declarat ca nu ar refuza sa ii pregateasca pe „tricolori”, marturisind ca o astfel de provocare ar reprezenta „cireasa de pe tort”, dupa cei 24 de ani in care a antrenat. Cristiano Bergodi o antreneaza pe Rapid…

- Gigi Becali e avertizat de un apropiat in plina lupta pentru castigarea campionatului. Victor Becali, varul primar al lui Gigi Becali, apreciaza ce se intampla la Rapid. Dan Sucu a reusit 8 achizitii in aceasta iarna si astazi clubul giulestean a anuntat ca a rezolvat si transferul definitiv al lui…

- Fanii lui FCU Craiova au aprins torte si au facut show la ultimul antrenament oficial inaintea derby-ului cu Dinamo, din etapa a 24-a a Ligii 1, care va fi vineri, de la ora 20:00, in format LIVE TEXT pe AS.ro. Oltenii lui Mititelu sunt neinvinsi in ultimele cinci meciuri cu „cainii” si isi doresc sa…

- Cum arata clasamentul dupa Universitatea Craiova – FCSB 0-3 si programul primelor 3 clasate pana la finalul sezonului regular. FCSB a ramas la 11 puncte distanta de locul al doilea, dupa victoria categorica din derby-ul cu Universitatea Craiova. Rapid a castigat si ea derby-ul cu Dinamo si a urcat pe…

- Mihai Stoica si-a ales favorita in Dinamo – Rapid cu zambetul pe buze. Presedintele Consiliului de Administratie de la FCSB a prefatat derby-ul de sambata de pe Arena Nationala. Oficialul ros-albastrilor nu s-a ferit sa anunte ca s-ar bucura daca echipa pregatita de Zeljko Kopic se va impune. Motivul…