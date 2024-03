Stiri pe aceeasi tema

- Helmut Duckadam a lansat un avertisment pentru FCSB si Gigi Becali, dupa umilinta din derby-ul cu Rapid. Fostul portar a transmis ca ros-albastrii au un avantaj fragil in fruntea campionatului, dupa injumatatirea punctelor, iar orice pas gresit ii poate costa. Acesta a mai dezvaluit si care este capitolul…

- Gigi Becali si-a recunoscut vina in umilinta istorica cu Rapid. Patronul de la FCSB ar fi vrut sa joace Chiriches, insa cei din staff i-au transmis ca nu are ritm de joc. Dupa ce FCSB a pierdut clar derby-ul cu Rapid, Gigi Becali a recunoscut ca a gresit tactica si ca trebuia sa joace la […] The post…

- Gica Hagi a oferit o reactie superba, dupa ce Simona Halep a castigat procesul de dopaj. Prin intermediul unui comunicat postat de Farul, „Regele” a felicitat-o pe „Simo” si a transmis ca abia asteapta sa o revada pe aceasta inapoi pe teren. Simona Halep a primit un verdict favorabil din partea TAS.…

- Gica Hagi anunta masuri dure dupa Farul – Dinamo 0-2. Managerul campioanei Romaniei a spus ca jucatorii sai nu au mentalitate pentru a castiga si astfel de meciuri. Gica Hagi a promis masuri dupa infrangerea neasteptata cu Dinamo si a laudat un singur jucator: pe capitanul Larie. Gica Hagi anunta masuri…

- Mihai Stoica nu s-a mai ferit si a spus ca el este persoana de la FCSB care vorbeste si de 10 ori cu Gigi Becali la telefon in timpul meciurilor. Mai mult, acesta a spus ca discuta cu patronul de la FCSB schimbarile care se fac la echipa. Mihai Stoica spune ca Becali sta acasa […] The post „Schimbari,…

- Mihai Stoica cere ca VAR-ul sa dispara din Liga 1, dupa decizii luate in etapa a 24-a. Presedintele Consiliului de Administratie al ros-albastrilor nu isi mai revine dupa derby-ul FCSB – Farul, scor 1-1. MM regreta ca sistemul VAR a fost introdus in fotbalul romanesc si isi doreste ca sefii CCA sa ia…

- „Gigi Becali dicteaza de 20 de ani la FCSB!„, a fost reactia directa a lui Mihai Stoica. Presedintele Consiliului de Administratie al liderului Ligii 1 a avut un moment de sinceritate si a anuntat ce se intampla cu adevarat la echipa. MM asigura ca niciun antrenor nu i s-a impotrivit patronului, in…

- Gica Hagi vrea sa transfere inca un jucator de la FCSB, dupa ce Cristi Ganea a semnat cu Farul. „Regele” nu se opreste aici cu transferurile, si a pus ochii pe Denis Harut, jucator care insa nu se afla pe „lista neagra” a lui Gigi Becali. Cristi Ganea a semnat cu Farul, dupa ce si-a […] The post Gica…