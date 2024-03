Gica Hagi a oferit o reactie superba, dupa ce Simona Halep a castigat procesul de dopaj. Prin intermediul unui comunicat postat de Farul, „Regele” a felicitat-o pe „Simo” si a transmis ca abia asteapta sa o revada pe aceasta inapoi pe teren. Simona Halep a primit un verdict favorabil din partea TAS. Suspendarea i-a fost […] The post Gica Hagi, reactie superba dupa ce Simona Halep a castigat procesul de dopaj: „Sa ne bucuram din nou de victoriile tale!” appeared first on Antena Sport . Articolul Gica Hagi, reactie superba dupa ce Simona Halep a castigat procesul de dopaj: „Sa ne bucuram din nou…