Basarab Panduru a oferit un verdict clar, dupa ce Dinamo a invins-o pe Farul cu scorul de 2-0. Fostul international a declarat ca nu ar fi imposibil ca trupa lui Zeljko Kopic sa se salveze de la retrogradare, daca diferenta de puncte de acum va ramane aceeasi si dupa retrogradare. Dinamo a produs surpriza si […]