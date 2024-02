Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Iftime a avut un discurs vehement dupa infrangerea cu FCSB, scor 2-3. Patronul celor de la FC Botosani a spus ca Gigi Becali trebuie sa ii multumeasca pentru victorie pentru ca FCSB a fost ajutata de naivitatea echipei sale sa castige meciul. Mai mult, Valeriu Iftime a atacat si arbitrajul lui…

- Florinel Coman a dezvaluit ce s-a intamplat in vestiar, dupa ce Nana Antwi a fost eliminat si a inceput sa planga chiar pe teren. Titularizat in premiera, fundasul ghanez a vazut cartonas rosu in minutul 16 al meciului FCSB – FC Botosani, scor 3-2, din etapa a 27-a a Ligii 1. Nana Antwi si-a lasat […]…

- Florin Prunea si Ilie Dumitrescu au venit cu un verdict, dupa ce au vazut imaginile cu Dorinel Munteanu, din timpul meciului Dinamo – Otelul, scor 3-1, si a tras concluzia. Fostul portar al nationalei Romaniei si al lui Dinamo se asteapta la sanctiuni drastice. Dorinel Munteanu si-a iesit din minti…

- Cristiano Bergodi a auzit ce a spus Gigi Becali despre faptul ca FCSB ar fi deja campioana si a reactionat la conferinta de presa. Antrenorul Rapidului e convins ca FCSB nu a cucerit deja titlul. Bergodi a punctat ca, in acest moment, Rapid e outsider in lupta la titlu, dar a subliniat ca diferenta…

- Zeljko Kopic a avut o criza de nervi dupa ce Dinamo a pierdut cu FCU Craiova si e pe ultimul loc in Liga 1! Chiar daca la interviul de dupa meci, antrenorul croat a avut un discurs echilibrat, el a rabufnit ulterior. Kopic a fost surprins de gsp.ro strigand, cel mai probabil, la jucatorii sai […] The…

- Daniel Pancu a lansat un avertisment pentru FCSB, dupa ce Gigi Becali a anuntat ca e sigur de titlu in acest sezon. Pancu e de parere ca echipa lui Elias Charalambous ar putea avea probleme mari fara Florinel Coman si Darius Olaru. FCSB este pe primul loc in clasament, la 11 puncte distanta de CFR […]…

- Helmut Duckadam ii da dreptate lui Gigi Becali. Patronul de la FCSB a spus ca problema castigarii titlului este rezolvata. Si „Eroul de la Sevilla” e de parere ca FCSB are sanse uriase sa fie campioana. Ca si Becali, Duckadam crede ca FCSB nu mai poate pierde titlul. Echipa lui Charalambous are un avans…

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, a oferit o prima reacție cand a auzit ca Razvan Burleanu ar fi susținut sa ajunga președinte la UEFA. El a oferit și doua motive. Primul ar fi ca fotbalul romanesc ar avea de beneficiat de pe urma președinției lui Burleanu la UEFA, iar al doilea ca ar scapa de el din…