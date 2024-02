Cristiano Bergodi a auzit ce a spus Gigi Becali despre faptul ca FCSB ar fi deja campioana si a reactionat la conferinta de presa. Antrenorul Rapidului e convins ca FCSB nu a cucerit deja titlul. Bergodi a punctat ca, in acest moment, Rapid e outsider in lupta la titlu, dar a subliniat ca diferenta de […] The post Cristiano Bergodi a auzit ce a spus Gigi Becali si a reactionat la conferinta de presa: „Ma face sa rad. Au adus artificiile?” appeared first on Antena Sport . Articolul Cristiano Bergodi a auzit ce a spus Gigi Becali si a reactionat la conferinta de presa: „Ma face sa rad. Au adus artificiile?”…