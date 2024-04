Super gonoreea rezistentă la medicamente, răspândită în China China, punctul zero al pandemiei de Covid, ar putea sa alimenteze o creștere la nivel global a unei noi infecții: super gonoreea. Rata de rezistența la antibiotice a acestei boli este de 40 de ori mai mare in China, comparativ cu SUA și Marea Britanie. Potrivit unui raport al CDC, aproximativa 98% din probele de […] The post Super gonoreea rezistenta la medicamente, raspandita in China appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou tratament mult mai eficient pentru tuberculoza rezistenta la medicamente este aprobat și folosit in multe țari din zona Asia-Pacific, fiind considerat ca deschide ”o noua era in lupta contra unei boli infecțioase care provoaca printre cele mai multe decese la nivel global”. Potrivit Organizației…

- Topul bugetelor militare Bugetele militare globale au atins un maxim istoric de 2,2 trilioane de dolari, potrivit datelor publicate de Institutul Internațional de Cercetare a Pacii din Stockholm (SIPRI), al optulea an consecutiv de creștere. Și este vorba despre anul 2022, estimandu-se ca in anul 2023…

- Caldera McDermitt din Statele Unite ar conține cel mai mare zacamant de litiu din lume. Se estimeaza ca situl adaposteste zeci de milioane de tone de metal alcalin prețios. Acest lucru ar putea duce la mai multe modificari ale prețurilor și ofertei, dar nu numai, in condițiile in care lumea este dependenta…

- Consiliul Legislativ din Hong Kong a adoptat marti o noua lege privind securitatea naționala, care prevede inchisoarea pe viața pentru infracțiuni precum tradarea și insurecția. China a denunțat miercuri criticile occidentale la adresa noii legi de securitate din Hong Kong, acuzand guvernul britanic…

- Ministrul francez al economiei Bruno Le Maire i-a indemnat pe europeni investeasca banii necesari pentru a egala competitivitatea chinezilor. ”Europa trebuie sa se trezeasca in fata concurentei industriale a Chinei. Daca nu reactionam, suntem morti!”, a declarat Bruno Le Maire in fata unei audiente…

- Medicii sunt ingrijorați, deoarece zilnic zeci de cazuri de rujeola, majoritatea copii, sunt inregistrate la Institutul Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, a declarat directorul medical al acestui institut, medicul Adrian Marinescu. ”Intr-adevar, situația privind rujeola a devenit mai mult decat…

- De la 1 iulie 2023, Romania a fost a doua piața de desfacere pentru graul ucrainean, dupa Spania. Astfel traderii au adus in Romania un milion de tone de grau, din cele pana la 10,3 milioane de tone exportate de Ucraina. Datele oficiale arata ca Ucraina a exportat in intervalul 1 iulie 2023 – 16 februarie…

- Un așa-numit „ vid legal ” face ca petrolul lui Putin sa fie rafinat in țari precum India, iar produsele sa fie vandute in Marea Britanie. Milioane de barili de combustibil produse din petrol rusesc sunt inca importate in Regatul Unit, in ciuda sancțiunilor impuse din cauza razboiului dus de Putin in…