Hackerii au spart baza de date a armatei britanice. China ar fi principalul suspect

- China, punctul zero al pandemiei de Covid, ar putea sa alimenteze o creștere la nivel global a unei noi infecții: super gonoreea. Rata de rezistența la antibiotice a acestei boli este de 40 de ori mai mare in China, comparativ cu SUA și Marea Britanie. Potrivit unui raport al CDC, aproximativa 98% din…

- Trei parlamentari din Romania au fost vizati de un grup de hackeri sustinut de guvernul chinez. SUA si Marea Britanie spun ca grupul a actionat la nivel global, ca sa stranga date despre guverne, politicieni sau alegatori. Cei trei deputati din Romania fac parte dintr-un grup international ostil Beijingului,…

- Marea Britanie și SUA au acuzat luni China in legatura cu o ampla campanie de spionaj cibernetic, prin care au fost afectate oficialitați din cele doua țari. Autoritațile de la Londra și Washington au acuzat grupul de hackeri așa-numit APT31 ca este o ramura a Ministerului Securitații din China și au…

- Un analist de informații din cadrul Armatei SUA, sergentul Korbein Schultz, de 24 de ani, a fost arestat recent, fiind suspectat ca a vandut Chinei documente militare clasificate. Potrivit anchetatorilor, aceste documente includ informații secrete privind Taiwanul și detalii despre sisteme ale SUA de…

- Giganții tehnologici Microsoft și OpenAI trag un semnal de alarma cu privire la creșterea utilizarii instrumentelor de inteligența artificiala, precum ChatGPT, in atacurile cibernetice. Cele doua companii au emis un avertisment comun, subliniind faptul ca hackerii recurg la modele lingvistice pentru…

- Hackerii din Coreea de Nord au piratat e-mailurile personale ale unui consilier al președintelui sud-coreean, a confirmat biroul sau pentru BBC. Breșa de securitate a avut loc in perioada premergatoare vizitei de stat a președintelui Yoon Suk Yeol in Marea Britanie, in noiembrie anul trecut.