- Statele Unite(SUA) au indemnat luni Turcia si Israelul sa rezolve diferendele dintre ele, dupa ce Ankara a anuntat ca suspenda relatiile comerciale in incercarea de a “forta” guvernul israelian sa accepte un armistitiu in Fasia Gaza, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro. “Amandoua sunt aliatii nostri…

- Statele Unite vor impune noi sanctiuni impotriva Iranului, informeaza Casa Alba, potrivit Rador Radio Romania.Consilierul pe probleme de securitate nationala de la Casa Alba, Jake Sullivan, a declarat ca in urmatoarele zile Statele Unite vor impune noi sanctiuni care vizeaza Iranul.

- Jake Sullivan, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Joe Biden, a declarat marti, la Washington, ca nu a vazut inca un "plan credibil si executabil" pentru evacuarea si relocarea populatiei din Rafah. El a spus ca Israelul nu a detaliat modul in care civilii ar putea fi adapostiti…

- Casa Alba a apreciat marti declaratiile Hamas cu privire la un armistitiu propus, asociat cu eliberarea ostaticilor din Fasia Gaza, ca fiind „nu prea incurajatoare”, chiar daca mediatorii inca asteapta un „raspuns” oficial din partea miscarii islamiste palestiniene, transmite AFP. „Am vazut Israelul…

- Presedintele american Joe Biden, foarte criticat de comunitatea musulmana din Statele Unite din cauza sustinerii ofensivei Israelului in Fasia Gaza, nu organizeaza in acest an o receptie publica cu ocazia marcarii incheierii Ramadanului, spre deosebire de 2022 si 2023, anunta Casa Alba, relateaza AFP,…

- Statele Unite au anuntat marti un nou ajutor militar de 300 de milioane de dolari pentru Ucraina, departe de ajutorul substantial cerut de presedintele Biden, inca blocat in Congres, relateaza AFP, Agerpres. Ajutorul include in special rachete antiaeriene, munitie si obuze de artilerie si raspunde…

- Festivalul de film de la Berlin s-a aflat duminica in centrul unei controverse, acuzat fiind ca a servit drept platforma pentru declaratii antisemite ale regizorilor in timpul ceremoniei de decernare a premiilor cu o zi inainte, in legatura cu razboiul israelian impotriva Hamas din Fasia Gaza, informeaza…

- Presedintele american Joe Biden a decis sa suspende pe o perioada de 18 luni expulzarea palestinienilor care traiesc in Statele Unite, a anuntat Casa Alba, un gest prin care incearca sa potoleasca furia unei parti a electoratului progresist si americanilor de origine araba care ii reproseaza ca sustine…