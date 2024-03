Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 30.000 de palestinieni au fost ucisi de la inceputul razboiului, in urma cu aproximativ cinci luni, intre Israel si Hamas in Fasia Gaza, bombardata in mod constant de armata israeliana si amenintata de foamete, a declarat miercuri miscarea islamista, scrie AFP, citat de news.ro. Principalii…

- Hamas analizeaza proiectul de armistițiu in Fașia Gaza discutat la Paris, care prevede o pauza de 40 de zile in toate operațiunile militare și schimbul de prizonieri palestinieni cu ostatici israelieni intr-un raport de 10 la 1, a declarat marți pentru Reuters o sursa de rang inalt apropiata discuțiilor.Noul…

- Presedintele Joe Biden a declarat luni ca are „speranta” ca o incetare a focului in Fasia Gaza va avea loc „pana lunea viitoare”, in timp ce discutiile continua in vederea unui acord care sa includa eliberarea ostaticilor detinuti de Hamas, informeaza AFP. „Consilierul meu pentru securitate nationala…

- Israelul a anunțat ca se pregatește de o ofensiva in orașul Rafah, la granița cu Egiptul, ultimul bastion controlat de Hamas in Fașia Gaza. Devenit un loc refugiu pentru majoritatea civililor, este și ultima fortareața a Hamas, una vitala pentru supraviețuirea sa, relateaza Jerusalem Post.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat duminica, 21 ianuarie, intr-o inregistrare video, ca respinge "categoric" conditiile miscarii islamiste Hamas pentru eliberarea ostaticilor, dupa publicarea de catre organizația palestiniana a unui raport despre asaltul din 7 octombrie asupra Israelului,…

- La capatul unui tunel de un kilometru de lungime, plin de capcane, soldatii israelieni au descoperit celule inghesuite in care, potrivit armatei, Hamas a tinut aproximativ 20 de ostatici in Fasia Gaza, relateaza Reuters, preluat de News.ro.Militarii israelieni au gasit o zona de detentie, cu cinci camere…

- Hamas și Jihadul Islamic aliat au respins o propunere egipteana de a renunța la puterea in Fașia Gaza in schimbul unei incetari permanente a focului, au declarat pentru Reuters doua surse de securitate egiptene, potrvit The Guardian.Ambele grupari, care au purtat discuții separate cu mediatorii egipteni…

- Armata israeliana a ucis aproximativ 8.000 de combatanti palestinieni in razboiul contra miscarii teroriste Hamas in Fasia Gaza, a anuntat duminica un purtator de cuvant al Fortelor de Aparare Israeliene (IDF), transmite Reuters, conform Agerpres.Pe de alta parte, Israelul a respins acuzatia conform…