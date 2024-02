Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a declarat vineri, 16 februarie, ca a avut discuții ample cu premierul israelian Benjamin Netanyahu in ultimele zile, in care a insistat pentru o incetare temporara a focului in Fașia Gaza, informeaza Reuters.Administrația Biden face presiuni de ceva timp incoace asupra…

- La capatul unui tunel de un kilometru de lungime, plin de capcane, soldatii israelieni au descoperit celule inghesuite in care, potrivit armatei, Hamas a tinut aproximativ 20 de ostatici in Fasia Gaza, relateaza Reuters, preluat de News.ro.Militarii israelieni au gasit o zona de detentie, cu cinci camere…

- Armata israeliana si kibutul Nir Oz anunta sambata ca un ostatic israeliano-american, Gadi Haggai, in varsta de 73 de ani, a murit in timpul rapirii, la 7 ocrombrie, in timpul atacului Hamas in Israel, relateaza AFP, potrivit news.ro.Cadavrul barbatului se afla in Fasia Gaza, potrivit kibutului.…

- Liderul Hamas, Ismail Haniyeh, a vizitat miercuri Egiptul, pentru discuții cu oficialii egipteni despre un armistitiu in Fasia Gaza, care sa permita eliberarea altor ostatici de ambele parți. Cu toate astea, discuțiile Egiptului cu Hamas s-au incheiat „fara rezultat”, a declarat un oficial palestinian…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a spus președintelui Joe Biden, in cadrul unei convorbiri telefonice, ca Statele Unite au responsabilitatea istorica de a obține cat mai curand posibil o incetare durabila a focului in conflictul din Fașia Gaza, a anunțat joi, 14 decembrie, biroul liderului de…

- Presedintele SUA Joe Biden a declarat marti ca, spre deosebire de Washington, guvernul israelian „nu (doreste) o solutie a doua state” cu palestinienii si i-a cerut prim-ministrului Benjamin Netanyahu „sa schimbe” guvernul, relateaza AFP. La randul sau, premierul israelian a semnalat marti „dezacorduri”…

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat ca Israelul incepe sa piarda sprijinul comunitații internaționale, pe masura ce țara iși continua campania de bombardamente masive in interiorul Fașiei Gaza, transmite Sky News.

- Presedintele american Joe Biden si-a exprimat luni seara sprijinul de nezdruncinat pentru "siguranta poporului evreu si securitatea Israelului si dreptul sau la existenta", in urma atacurilor teroriste ale Hamas din 7 octombrie, relateaza CNN, citat de news.ro.Presedintele a subliniat sprijinul sau…