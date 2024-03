Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile sanitare din Fasia Gaza au afirmat, joi, ca un atac israelian asupra unor persoane care asteptau ajutor umanitar in apropierea orasului Gaza a provocat moartea a 104 palestinieni si ranirea altor 280, in timp ce un spital din Gaza a anuntat ca a primit 10 cadavre si zeci de pacienti raniti,…

- Hamas analizeaza proiectul de armistițiu in Fașia Gaza discutat la Paris, care prevede o pauza de 40 de zile in toate operațiunile militare și schimbul de prizonieri palestinieni cu ostatici israelieni intr-un raport de 10 la 1, a declarat marți pentru Reuters o sursa de rang inalt apropiata discuțiilor.Noul…

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca Israelul este de acord sa opreasca activitatile militare in Gaza pentru luna sfanta musulmana a Ramadanului, in timp ce Hamas studiaza un proiect de propunere pentru un armistitiu care include o pauza in lupte si un schimb de detinuti si ostatici, relateaza…

- Președintele american Joe Biden a declarat ca Israelul a fost de acord sa nu se angajeze in activitați militare in timpul Ramadanului in Fașia Gaza, unde se afla in razboi cu militanții Hamas, și a spus ca statul evreu risca sa piarda sprijinul din partea restului lumii, in timp ce palestinienii mor…

- Presedintele american Joe Biden i-a cerut duminica premierului israelian Benjamin Netanyahu sa nu lanseze o operatiune militara la Rafah, in Fasia Gaza, "fara un plan credibil si realist" pentru protejarea populatiei, a anuntat Casa Alba, transmit AFP si Reuters.

- Din cauza ostilitaților din orașul Khan Younis din sudul Fașiei Gaza tot mai multe persoane au fugit catre Rafah, la granița cu Egiptul, descrie situația din zona Biroul umanitar al Națiunilor Unite, care afirma ca orașul de frontiera este acum o „oala sub presiune a disperarii”, relateaza Reuters.Totul…