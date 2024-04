Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Biden i-a indemnat vineri pe liderii Egiptului si Qatarului sa faca presiuni asupra Hamas pentru ca organizația sa accepte un acord de incetare a focului si eliberare a ostaticilor inaintea unei noi runde de negocieri, care va avea loc la acest sfarsit de saptamana la Cairo

- Primul ministru al Israelului, Benyamin Netanyahu, a anunțat sambata ca a trimis negociatori la Cairo, la cererea președintelui Joe Biden, dar negocierile au luat sfarșit rapid, din cauza cererilor „iluzorii” ale mișcarii Hamas. Premierul israelian, citat de Reuters, a declarat de asemenea ca țara sa…

