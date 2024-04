Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut pe raza localitații Stoiana, comuna Cornești. La misiune au luat parte pompierii de la Punctul de Lucru Gherla cu o autospeciala cu modul de descarcerare, in vreme ce partea medicala a fost asigurata…

- ACCIDENT rutier grav la Petrești. O persoana ranita grav dupa o mașina s-a rasturnat Un accident rutier grav s-a produs vineri dimineața, pe raza localitații Petrești. O persoana a fost ranita grav dupa ce un autoturism s-a rasturnat. Potrivit IPJ Alba, accidentul s-a produs pe strada 1 Mai din Petrești.…

- Polițiștii rutieri au intervenit azi-noapte pe Drumul Național 7, la un eveniment rutier, soldat cu pagube materiale. Din primele verificari efectuate, s-a stabilit ca pe Drumul Național 7, in localitatea Racovița, la km 223 + 450 metri, din cauze care urmeaza sa fie stabilite in urma cercetarilor,…

- Doua masini s-au ciocnit, joi seara, si apoi s-au rasturnat, in judetul Gorj, pe DN 67. O persoana este incarcerata, iar traficul in zona localitatii Scoarta este blocat.”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 67, localitatea Scoarta, judetul Gorj, s-a produs…

- Un accident rutier a avut loc in Capitala, in urma impactului dintre doua autoturisme una dintre mașini ajungand sa se rastoarne pe șosea. Accidentul a avut loc intr-o intersecție din sectorul 4 din București, in zona Constantin Brancoveanu, potrivit realitatea.net. Din primele informații, in nefericitul…

- Un grav accident rutier s-a produs pe raza localitații Fratauții Vechi, informeaza ISU Suceava. Doua autoturisme s-au ciocnit violent iar unul s-a rasturnat in șanț. Trei persoane necesita ingrijirii medicale. La fața locului au intervenit pompierii militari, cu o autospeciala pentru descarcerare și…

- Cinci persoane au fost ranite, azi noapte, in accidente rutiere petrecute in județul Argeș. Doi dintre raniți au fost transportați la spital. Evenimentele rutiere au avut loc in comunele Mozaceni, Țițești și Baiculești, potrivit incomod-media.ro . De fiecare data, a fost vorba despre vehicule care au…

- Un accident rutier grav s-a petrecut joi seara in județul Sibiu. O mașina s-a rasturnat pe marginea carosabilului. In urma evenimentului, patru persoane, printre care un copil, au ajuns la spital. Un nou accident grav in Sibiu. O mașina s-a rasturnat, un copil și trei adulți spitalizați Dupa tragedia…