- MEDALII… CSȘ Barlad a obținut doua medalii, una de argint și una de bronz, la Campionatul Național Școlar de gimnastica artistica. Ambele medalii au fost cucerite de Ilona Balan (12 ani), la categoria Junioare 2, Nivel 4. Sportiva pregatita de antrenoarea Ana Maria Iordache a caștigat medalia de argint…

- STRUȚO-CAMILA… Așa cum era de așteptat, lista electorala a PSD Barlad pentru aceste alegeri locale prezinta o nuanța stridenta de galben. Nu mai puțin din 10 locuri din cele considerate eligibile de Boroș și Solomon, aparțin unor foști liberali. Mixajul de liberali, pesediști și consilieri ALDE este…

- CEI MAI BUNI… Doua medalii de aur pentru atleții de la LPS/CSM Vaslui la etapa finala a Campionatelor Naționale de atletism in sala – Under 16. Laura Antoche (15 ani) a devenit campioana naționala in proba de 1500 metri, iar ștafeta masculina s-a impus la 4×400 metri. Atleta Laura Mirabela Antoche,…

- FINALIȘTI… Clasari pe podium pentru Juniorul Barlad și ACS Hușana Huși la ediția din acest an a turneului de fotbal juvenil Cupa “Play” Bacau. Barladenii s-au clasat pe locul doi la categoria 2013, in timp ce micuții fotbaliști hușeni, nascuți in anul 2017, au terminat competiția pe locul 3. Noi performanțe…

- PERFORMANȚE… Sportivii de la “Liga de Est” Vaslui, de neoprit! Taekwon-do-iștii vasluienii s-au intors cu 38 de medalii de la ediția 2024 a Campionatului Național de taekwon-do ITF (seniori, juniori și pre-juniori). A.C.S “Liga de Est” Vaslui a participat cu 30 de sportivi (9 seniori, 4 juniori 1 și…

- MEDALII… Noi rezultate notabile pentru atleții de la C.S “Viitorul” Vaslui. Sportivii antrenați de Laurențiu Maxim au obținut șase medalii, dintre care una de argint și cinci de bronz, la Campionatul Național de Aruncari Lungi. La finalul saptamanii trecute, la București, sportivii secției de atletism…

- DE VIITOR… Atleții vasluieni, rezultate excelente la “Memorialul Dorin Melinte” de la Bacau. Sportivii de la Liceul cu Program Sportiv (LPS) Vaslui au obținut 8 medalii, dintre care 4 de aur, 3 de argint și una de bronz. La finele saptamanii trecute, la Bacau, s-a desfașurat Concursul Național “Memorialul…

- CAMPIONI… Noi medalii pentru Barlad: Doi frați caștiga medalii de aur in aceeași zi, la Campionatul Național de Ju-Jitsu de la Pitești. Darius Negrescu a luat aurul la Ne-Waza, Under 16 – 44 kg, iar Sasha Negrescu s-a impus tot la Ne-Waza, dar la categoria U14 – 44 kg. La finalul saptamanii trecute,…