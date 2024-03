Luptă pentru un loc pe podium ȘANSE… Cu doua etape inainte de finalul sezonului regulat, echipa de tineret a CSM Vaslui se afla pe locul 4 in clasamentul Seriei B, cu 16 puncte, și pastreaza șanse pentru primele doua locuri. In ultimele doua runde, handbaliștii vasluieni vor juca cu Dinamo București (etapa a 13-a, in deplasare) și CSM București (etapa a […] Articolul Lupta pentru un loc pe podium apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ȘANSE… CSM Vaslui a fost invinsa de Bucovina Radauți (0-2), insa pastreaza șanse reale de calificare in play-off-ul Ligii 3. Trupa antrenata de Adi Racovița și Gabriel Craciun are nevoie de victorie in duelul cu FC Bacau pentru a obține calificarea. Partida decisiva va vea loc sambata, de la ora 15:00,…

- Etapa a 17-a. Vineri, 15 martie, ora 15.00 ARO C-lung Muscel – CS BlejoiSambata, 16 martie, ora 15.00Dunarea Giurgiu – CSO PlopeniPopești-Leordeni – FC PucioasaFlacara Moreni – Tricolorul BreazaCS Paulești – CS Dinamo Clasament1. Dinamo Bucuresti 16 11 2 3 37-14 23 352. CS Blejoi 16 10 2 4 32-21 11…

- TALENTAȚI… Fotbaliștii juniori de la ACS Hușana Huși, nascuți in anul 2011, la un pas de podium la ediția din acest an a turneului de fotbal Cupa “Play” Bacau. Pregatiți de Alexandru Liciu și Marius Dulcianu, viitorii fotbaliști ai Hușiului au pierdut finala mica a competiției, scor 0-2, cu Atletico…

- DE VIITOR… Atleții vasluieni, rezultate excelente la “Memorialul Dorin Melinte” de la Bacau. Sportivii de la Liceul cu Program Sportiv (LPS) Vaslui au obținut 8 medalii, dintre care 4 de aur, 3 de argint și una de bronz. La finele saptamanii trecute, la Bacau, s-a desfașurat Concursul Național “Memorialul…

- Margot Robbie a reactionat dupa ce ea si regizoarea Greta Gerwig au fost omise din listele de nominalizari la doua categorii majore pentru premiile Oscar 2024. „Nu ai cum sa te simti trista cand stii ca esti atat de binecuvantata”, a spus vedeta australiana in varsta de 33 de ani, dupa ce a ratat o…

- ȘANSE… CSM Vaslui are un sezon bun de Liga 3 și cu trei etape inainte de finalul sezonului regular pastreaza șanse de calificare in play-off. “Roș-alb-albaștrii” ocupa locul 5 in clasamentul Seriei 1, cu 18 puncte, cu unul mai puțin decat Miroslava și cu trei mai mult decat FC Bacau și Falticeni. Vasluienii…

- MUTARE… Dupa ce Mocanu, Sonea, Tarșa, Dumea, Țicu, Szhem și Rappoport și-au reziliat contractele cu Rapid Brodoc, gruparea “alb-vișinie” s-a desparțit și de puștiul Denis Pauc, transferat in aceasta iarna la CSM Bucovina Radauți, ocupanta locului trei in clasamentul Seriei 1 a Ligii 3. In varsta de…

- DE VOTAT… Și in acest an, Federația Romana de Rugby a lansat sondajul pentru desemnarea celor mai buni jucatori, antrenori și arbitri, iar votul se incheie pe 17 ianuarie, ora 23.59. Printre nominalizați se numara și patru barladeni: Cristi Chirica, Ștefan Iancu, Sebastien Tofan și Florin Ibanescu.…