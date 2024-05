Ciolacu a plecat în vizită, în Turcia. A fost invitat de Erdoğan Marcel Ciolacu a plecat in Turcia! Premierul este insoțit de o delegație de miniștri. Aceștia se vor afla marți, 21 mai 2024, la Ankara, intr-o vizita oficiala, la invitația președintelui Republicii Turcia , Recep Tayyip Erdogan. „Turcia este principalul partener comercial non-UE al Romaniei. Ne-am propus sa creștem schimburile comerciale la 15 miliarde de dolari”, a declarat premierul. Vizita la Ankara are loc la invitația președintelui Erdogan, potrivit unui comunicat de presa. In cadrul vizitei, miniștrii care il vor insoți pe prim-ministrul vor avea intrevederi cu omologii lor turci in vederea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

