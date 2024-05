Stiri pe aceeasi tema

- FMI se asteapta acum la o crestere globala de 3,2% in 2024, cu o imbunatatire modesta de 0,1 puncte procentuale fata de previziunile sale anterioare din ianuarie si in conformitate cu proiectia de crestere pentru 2023. Cresterea est asteptata sa se extinda in acelasi ritm de 3,2% in 2025. Economistul-sef…

- Cresterea preturilor cuprului nu arata semne de incetinire, spun analistii, in conditiile in care avansul este alimentat de riscurile de aprovizionare si de imbunatatirea perspectivelor cererii pentru metalele necesare in tranzitia energetica. Preturile cuprului cu livrare in mai au atins 4,323 dolari…

- Investitorii au continuat la inceputul acestei saptamani sa-și mareasca expunerea pe aur, inainte ca marile banci centrale sa inceapa procesul de reducere a dobanzilor, odata cu scaderea inflației in principalele economii ale lumii. Metalul galben a atins luni al șaptelea record consecutiv de 2.345,30…

- Cursa fulminanta a aurului pana la un maxim istoric poate parea ușor de explicat de la distanța, avand in vedere tensiunile geopolitice și perspectivele sumbre ale economiei globale. Metalul prețios este cunoscut ca fiind un „refugiu sigur”, iar opinia generala este ca prețurile lingourilor ar trebui…

- China cumpara aur. Banca Centrala a Chinei a continuat sa cumpere aur in martie, pentru a 17-a luna consecutiva, continuand un sir de achizitii care au ajutat metalul galben sa atinga o cotatie record, transmite Bloomberg . Potrivit datelor oficiale, la finalul lunii trecute rezervele de aur ale Chinei…

- Prețul aurului a explodat. Gramul de aur s-a scumpit luni cu 1,0391 lei (0,33%), ajungand la o cotatie de 317,9323, de la 316,8932, cat anuntase vineri Banca Nationala a Romaniei (BNR), inregistrand din nou o valoare record, potrivit Agerpres. Moneda nationala s-a apreciat luni in raport cu euro,…

- Piata mai este sustinuta de cererea fizica puternica din Asia si achizitiile bancilor centrale, precum si de statutul traditional de activ de refugiu al aurului, in perioadele de incertitudine. Bancile centrale au fost cumparatori neti de aur timp de opt luni consecutive. Pretul spot al aurului a crescut…