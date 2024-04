FMI şi-a îmbunătăţit uşor previziunile privind creşterea economiei globale, afirmând că economia s-a dovedit ”surprinzător de rezistentă” FMI se asteapta acum la o crestere globala de 3,2% in 2024, cu o imbunatatire modesta de 0,1 puncte procentuale fata de previziunile sale anterioare din ianuarie si in conformitate cu proiectia de crestere pentru 2023. Cresterea est asteptata sa se extinda in acelasi ritm de 3,2% in 2025. Economistul-sef al FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, a declarat ca datele sugereaza ca economia globala se indreapta catre ”o aterizare lina”, in urma unui sir de crize economice, si ca riscurile la adresa perspectivelor sunt acum in mare masura echilibrate. ”In ciuda previziunilor sumbre, economia globala ramane… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

