Rezerva Federală a SUA a menţinut neschimbate ratele dobânzilor, miercuri, dar încă aşteaptă să le reducă cu 0,75 puncte procentuale în acest an Noua declaratie de politica a Fed a descris inflatia ca fiind ”ridicata”, iar proiectiile economice trimestriale actualizate au aratat ca indicele preturilor pentru cheltuielile de consum personal, excluzand alimentele si energia, creste cu o rata de 2,6% pana la sfarsitul anului, comparativ cu 2,4% in proiectiile emise in decembrie. Cu toate acestea, 10 dintre cei 19 oficiali ai Fed inca vad ca dobanda de referinta sa scada cu cel putin trei sferturi de punct procentual pana la sfarsitul acestui an, o viziune mediana stabilita pentru prima data in decembrie si mentinuta in ciuda unei inflatii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

