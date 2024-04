Stiri pe aceeasi tema

- Aaron Sorkin, scenaristul premiat cu Oscar pentru "The Social Network", pregateste un nou film care va explora responsabilitatea Facebook in atacul asupra Capitoliului din Statele Unite de la 6 ianuarie 2021, informeaza France Presse.

- Rețeaua sociala Reddit se va lista curand și va fi evaluata la cel mult 6,4 miliarde dolari. Reddit este faimoasa pentru cele 100.000 de mini-forum-uri, a fost lansata in 2005 și a pregatit listarea in ultimii doi ani. Este o rețea mica in comparație cu Facebook. dar și cu X.

- Un locuitor din Reșița a avut parte de un episod socant , cand forțele speciale ale Poliției i-au invadat locuința. Greșeala de adresa a condus la momente de panica și teroare pentru barbat și familia sa. Conform relatarii acestuia, totul s-a petrecut rapid și violent: ușa sparta, amenințari cu arma,…

- Sistemul de taxare al RATBV este afectat miercuri dimineata de probleme tehnice ca urmare a unei avarii la reteaua electrica a sediului regiei de transport. In aceasta dimineața, 21 februarie, drept urmare a unei avarii la rețeaua electrica a sediului RATBV (a fost agațat un cablu in șantier), s-a produs…

- O rețea imensa de hackeri care spiona nenumarate ținte din Statele Unite ale Americii pentru Rusia a fost stopata de FBI! Serviciul secret american a explicat cum acționau infractorii cibernetici. Așadar, operațiune de amploare a FBI in Statele Unite ale Americii! Serviciul secret american a descoperit…

- ”Ministerul Finantelor are rolul sa ofere alternative: sa vina cu propuneri care sa sustina inovarea, investitiile si cresterea economica. O misiune in care mizam pe dialogul social ca element central. Am avut astazi un schimb de idei si perspective foarte util cu membrii Consiliului Patronatelor Bancare,…

- Premierul Marcel Ciolacu și-a depus actele pentru a obține viza pentru Statele Unite, deși nu intenționeaza sa calatoreasca in urmatoarea perioada, ci a facut-o pentru a cobori rata respingerilor sub 3%, condiția pusa de americani pentru ridicarea vizelor. Ciolacu a distribuit pe Facebook o fotografie…