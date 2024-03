Stiri pe aceeasi tema

- Othmar Karas, prim-vicepreședinte al Parlamentului European și vicepreședintele al partidului condus de Karl Nehammer:„Poziția mea a fost intotdeauna clara, am susținut opinia Parlamentului European, suntem in favoarea extinderii accesului la spațiul Schengen pentru Romania și Bulgaria, este o necesitate,…

- „Suportul pe care Romania il are in momentul de fața, in raport cu interesele ei in spațiul european este fara precedent. Niciodata aceasta țara nu a fost susținuta clar, raspicat, de președintele Comisiei Europene, președintele Parlamentului European, toate statele membre, mai puțin Austria. Eu cred…

- Cancelarul federal austriac Karl Nehammer a declarat jurnalistilor dupa intalnirea avuta joi la Bucuresti cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, ca nu exista inca un calendar concret pentru dorita admitere deplina a Romaniei in spatiul Schengen, iar foaia de parcurs spre acest obiectiv va depinde…

- Othmar Karas, prim-vicepreședinte al Parlamentului European și vicepreședintele al partidului condus de Karl Nehammer:„Poziția mea a fost intotdeauna clara, am susținut opinia Parlamentului European, suntem in favoarea extinderii accesului la spațiul Schengen pentru Romania și Bulgaria, este o necesitate,…

- „Suportul pe care Romania il are in momentul de fața, in raport cu interesele ei in spațiul european este fara precedent. Niciodata aceasta țara nu a fost susținuta clar, raspicat, de președintele Comisiei Europene, președintele Parlamentului European, toate statele membre, mai puțin Austria. Eu cred…

- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, cel care ține Romania in afara spațiului Schengen, se afla la București, in aceste zile, la congresul Partidului Popular European. Karl Nehammer se simte bine la București. A recunoscut chiar ca Austria și Romania sunt partenere importante. Ba chiar a ținut sa le…

- Austria ramane neinduplecata in privința aderarii depline a țarii noastre in Spațiul Schengen, chiar și dupa intalnirea dintre președintele Klaus Iohannis și cancelarul austriac Karl Nehammer de la Palatul Cotroceni Oficialul Austriei a transmis imntr-un mesaj publicat pe contul sau de pe rețeaua de…

- Dupa un an și trei luni de la izbucnirea scandalului generat de opoziția Austriei fața de aderarea Romaniei la Spațiul Schengen, cancelarul Karl Nehammer face prima vizita la București. Cancelarul austriac Karl Nehammer vine la București. Acesta se afla pe lista invitaților la Congresul PPE de la…