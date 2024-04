Stiri pe aceeasi tema

- Crestinii ortodocși si greco-catolici vor celebra duminica Floriile sau intrarea Domnului Iisus Hristos in Ierusalim. Cu aceasta ocazie, aproape 1,8 milioane de romani isi sarbatoresc onomastica. Potrivit Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, peste 1.175.000 sunt femei,…

- In ajunul marii sarbatori a Intrarii Domnului in Ierusalim (Floriile), sambata, 27 aprilie, are loc in București Pelerinajul de Florii, la care vor participa ierarhi, preoți, monahi, monahii și credincioși mireni din Capitala și din județul Ilfov. Acest eveniment religios-misionar este organizat de…

- Crestinii romano-catolici si protestanti din toata lumea sunt astazi in prima zi de Paste – cu 5 saptamani inaintea ortodocsilor, greco catolicilor si neo-protestantilor. La miezul noptii, la Vatican, Papa Francisc a prezidat Vigilia Pascala la basilica Sfantul Petru – slujba speciala care celebreaza…

- Duminica de Florii și Paștele Catolic 2024 sunt celebrate cu peste o luna mai devreme fața de data sarbatoriri lor la creștinii ortodocși. Descopera care sunt cele mai populare obiceiuri și tradiții și care este semnificația acestor sarbatori importante. Floriile catolice 2024 – semnificație Sarbatoare…

- Astazi, pe data de 5 martie, este sarbatoare importanta in calendarul ortodox. Creștinii ortodocși il sarbatoresc pe Sfantul Mucenic Conon din Isauria. Ce rugaciune e bine sa rostești in aceasta zi sfanta.

- Credincioșii romano-catolici au inceput Postul Paștelui. In acest an, diferența intre cele doua sarbatori marcate de catolici și ortodocși este de peste o luna. Biserica Romano-catolica va sarbatori Paștele in 31 martie. Pentru ortodocși, Invierea Domnului este marcata in 5 mai. Crestinii romano-catolici…

- Sfintii Chir si Ioan au trait la sfarsitul secolului al III lea si inceputul secolului al IV lea. Sfantul Chir era originar din Alexandria, iar Sfantul Ioan din Edesa. Chir ii invata pe bolnavi sa se fereasca de pacate, pentru ca ele se faceau pricinuitoare bolilor. Din cauza persecutiei impotriva crestinilor,…