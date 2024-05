Stiri pe aceeasi tema

- Seful BMW, Oliver Zipse, a avertizat ca impunerea de taxe vamale de catre Uniunea Europeana la importurile de vehicule electrice (EV) chinezesti ar putea afecta semnificativ planul industrial „Green Deal” al blocului comunitar si ar lovi producatorii auto germani care importa masini produse in China,…

- Comisia Europeana a avertizat trei producatori de vehicule electrice (EV) din China ca nu au pus la dispozitie suficiente informatii pentru investigatia sa anti-subventii, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, transmite Agerpres.

- In prezent, China ofera subvenții atat pentru mașinile cu zero emisii produse de marcile locale cat și pentru cele produse de marcile straine. In consecința, producatorii de automobile chinezești sunt "angajați" intr-un razboi al prețurilor pe piața locala, iar profiturile nu sunt deloc mari. Tocmai…

- Elon Musk a anunțat intr-o postare social-media ca, la inceputul lunii august, vrea sa lanseze un nou proiect: Robotaxi . Mașinile folosite in acest proiect ar trebui sa se conduca autonom și, astfel, sa depașeasca sistemele actuale de asistența la conducere ale Tesla. Cu toate acestea, nu este clar…

- In Europa, vehiculele electrice produse in China devin din ce in ce mai comune. Anul trecut, din aproximativ 300.000 de vehicule electrice vandute in Uniunea Europeana, 19,5% au fost produse in China, iar acest numar va crește, conform unui articol publicat de un ONG numit T&E. Articolul prezice ca…

- Chinezii intra puternic pe piața din Europa: Mașinile electrice care vor concura Dacia SpringCompania chineza Leapmotor va construi vehicule electrice cu preturi accesibile la uzina Tychy din Polonia a partenerului Stellantis, urmand sa concureze inclusiv Dacia Spring, au declarat vineri doua surse…

- In prezent, Comisia Europeana realizeaza o investigație pentru a demonstra ca mașinile electrice importate din China sunt subvenționate. Potrivit celor mai recente informații, autoritațile au strans deja suficiente dovezi și se pregatesc sa publice raportul spre finalul acestui an. Totodata, mai trebuie…