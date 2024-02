Stiri pe aceeasi tema

- Calendar Ortodox, 6 februarie. Astazi sunt sarbatoriți Sfinții Varsanufie cel Mare, Ioan Profetul și Vucol. Creștinii ortodocși sarbatoresc acești sfinți. Iata ce rugaciune trebuie sa rostești in aceasta zi!

- An de an, la data de 3 februarie, are loc una dintre cele mai importante sarbatori din Calendarul Ortodox, Sfantul și Dreptul Simeon și Sfanta Prorocita Ana. Iata acatistul pe care este bine sa il citești in aceasta zi!

- An de an, la data de 30 ianuarie, are loc una dintre cele mai importante sarbatori din Calendarul Ortodox. Creștinii ortodocși ii sarbatoresc pe Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Cuvantatorul de Dumnezeu si Ioan Gura de Aur. Iata ce rugaciune trebuie sa rostești maine ca sa ai ajutor!

- Sarbatoare cu Cruce Nearga astazi! Pe data de 25 ianuarie 2024, in Calendarul Ortodox, este cinstit Sfantul Ierarh Grigorie Teologul, arhiepiscopul Constantinopolului. Rugaciunea pe care sa o rostești in aceasta zi, pentru liniște sufleteasca.

- In fiecare an, pe data de 18 ianuarie, este sarbatoare importanta in Calendarul Ortodox! Biserica Ortodoxa Romana ii sarbatorește pe Sfinții Atanasie si Chiril. Sunt doi dintre cei mai mari sfinți cunoscuți in viața religioasa. Rugaciunea pe care e bine sa o rostești in aceasta zi.

- An de an, la data de 25 decembrie, are loc una dintre cele mai importante sarbatori ale anului calendaristic, Nașterea Domnului, Craciunul. Iata cea mai puternica rugaciune pe care daca o vei rosti de Craciun vei fi binecuvantat tot anul!

- An de an, la data de 12 decembrie 2023, este praznuit Sfantul Spiridon. Totodata, in Calendarul Ortodox, aceasta sarbatoare este marcata cu cruce neagra, iar pentru credincioșii care țin post este o zi cu dezlegare la pește. Iata ce rugaciune sa rostești, astazi, pentru vindecarea celor bolnavi!

- An de an, la data de 29 noiembrie, are loc una dintre cele mai importante sarbatori din Calendarul Ortodox. Amintim ca, in aceasta zi, este cinstit Sfantul Mucenic Paramon, considerat ca fiind unul dintre marii sfinți vindecatori și izbavitori de necazuri. Iata rugaciunea puternica pe care este bine…