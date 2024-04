Stiri pe aceeasi tema

- ”Avem un acord pentru a inceta utilizarea carbunelui in prima jumatate a anului 2030… este un acord istoric”, a declarat ministrul britanic pentru Securitate Energetica si Net Zero, Andrew Bowie, conform unui videoclip postat pe X. Surse diplomatice italiene au declarat ca reuniunea s-a incheiat un…

- Primarii pot continua proiectele incepute pe bani europeni pentru care a expirat termenul dat de #ComisiaEuropeana. Ministerul de Finanțe ajuta autoritațile locale printr-o masura care le permite sa imprumute fondurile necesare terminarii acestor lucrari intarziate. Din datele ministrului Marcel Boloș,…

- Akebono, pe numele sau adevarat Chad George Ha’aheo Rowan, a decedat in urma unei insuficiențe cardiace, la 54 de ani, intr-un spital din Japonia. American nascut in Hawaii, Akebono a devenit primul yokozuna care nu era nascut in Japonia, adica un mare maestru al acestui sport național nipon, cel mai…

- Inregistrarea lui Scholz dureaza cam zece secunde. In ea apare o servieta neagra pe o canapea, iar apoi Olaf Scholz la birou, in sediul Cancelariei. Bundeskanzler Olaf startet Account auf TikTok Erreicht die Verblodung jetzt ihren Hohepunkt!? — Brennende Frage (@brennende_frage) Cancelarul german nu…

- Max Verstappen a oferit primele declaratii dupa ce a obtinut pole position la Marele Premiu al Japoniei, ce va avea loc duminica dimineata, de la 07:45, pe Antena 3 CNN si in AntenaPLAY. Olandezul a fost in pole position si la primele trei curse ale sezonului, in Bahrain, Arabia Saudita si Australia.…

- Bancilor li s-a ordonat sa organizeze aceste suspendari ale platilor pentru imprumuturile acordate militarilor si familiilor acestora, deoarece statul rus a incercat sa stimuleze oamenii sa lupte in ceea ce numeste ”o operatiune militara speciala” in Ucraina. Banca centrala a sugerat suspendarea platii…

- ”Decesul lor a fost confirmat la spital”, declara AFP un purtator de cuvant al Pazei de Coasta. : S.Korean-flagged tanker capsizes off coast in west Japan, 4 rescued There were 11 crew on board the tanker, Keoyoung Sun, including two South Koreans and nine other foreign nationals -nhk_news — mishikasingh…

- Insa nu s-a detectat nicio urma de contaminare in afara instalatiei, da asigurari operatorul. Aceasta scurgere a fost oprita la 20 de minute dupa ce a fost descoperita, miercuri dimineata, de catre un muncitor care curata tevi de evacuare in instalatie. Aceasta scurgere a aproximativ 5.500 de litri…