Directori Binance, reţinuţi în Nigeria Nigeria a retinut doi directori executivi de la Binance, care au venit in tara dupa ce mai multe servicii de schimb cripto au fost interzise saptamana trecuta. Autoritatile nigeriene au luat recent in vizor criptomonedele, dupa ce moneda nationala s-a devalorizat, ceea ce a alimentat cea mai mare inflatie din ultimele trei decenii, de aproape 30%. Pe fondul acestor probleme, serviciile cripto au devenit o alternativa pentru tranzactii si stabilirea unei valori neoficiale pentru moneda tarii. Dupa retinerea celor doi oficiali, Binance a blocat tranzactiile la bitcoin si tether si cu Naira, moneda… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, marti, de Ministerul Mediului, containerele fac parte din Investitia I.1 – Dezvoltarea, modernizarea si completarea sistemelor de management integrat al deseurilor municipale la nivel de judet sau la nivel de orase/comune – Subinvestitia I.1.A – Infiintarea…

- Ramasitele lui Aleksei Navalnii, pe care rudele acestuia le cer de peste o saptamana, au fost predate mamei acestuia, anunta sambata o purtatoare de cuvant a opozantului defucnt, Kira Iarmis, relateaza AFP (Vom reveni) ”Corpul lui Aleksei (Navalnii) a fost predat mamei sale”, anunta pe X Kira Iarmis.…

- Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Bociu, a primit, vineri, notificarea oficiala din partea omologului algerian, Fairouz Bendahmane, prin care institutia este informara despre agrearea certificatelor sanitare veterinare pentru exportul…

- Dolarul SUA ramane moneda principala. Guvernatorul Rezervei Federale a SUA (Fed), Christopher Waller, a scos in evidenta dependenta continua a lumii de dolarul SUA si dominatia monedei in comertul international, un avantaj cheie pentru economia americana pe plan global, transmite Reuters . ”Recentele…

- Autoritațile au reținut miercuri patru persoane in Turcia in legatura cu alunecarea masiva de pamint care a acoperit o mina de aur din estul țarii, cel puțin noua muncitori fiind dați disparuți. Poliția a reținut patru persoane cu funcții de raspundere ai minei, inclusiv pe directorul acesteia, in cadrul…

- ”Tribunalul dispune ca statul (olandez) sa inceteze orice export si tranzit real de piese de F-35 cu destinatia finala Israel in sapte zile de la notificvarea acestei hotarari”, anunta Curtea de Apel de la Haga. Curtea considera ca exista riscul ca aceste piese sa fie folosite in actiuni care incalca…

- Un barbat a atacat cu cuțitul trei persoane, sambata dimineața, in statia Gare de Lyon, din Paris. Autoritațile l-au prins pe agresor. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 8:00 dimineața, intr-un loc aglomerat, unde se intersecteaza caile ferate catre destinații naționale, precum și cele spre Elveția…

- Ordonanta adoptata miercuri de catre Guvern are in vedere crearea cadrului legal pentru inspectia tehnica si supravegherea prin actiuni de inspectie tehnica si cresterea in felul acesta a gradului de siguranta a circulatiei, mai arata comunicatul de presa al MTI. Executivul a adoptat si un act normativ…