Edvard Novak, fiul fostului ministru al Sportului, implicat într-un accident rutier Edvard Novak, fiul cel mare al fostului ministru al Sportului, Eduard Novak, a fost victima unui accident rutier, in timp ce se afla la un antrenament cu bicicleta. Edvard (20 de ani) a avut nevoie doar de o mica interventie chirurgicala, a anuntat fostul ministru. „Ciclismul in Romania e sport extrem. Azi, in Edvard, cu care eram iesiti la antrenament, a intrat o masina. Din fericire a scapat doar cu o mica interventie chirurgicala. Acum cativa ani, Edmond a patit acelasi lucru. Drumurile din Romania sunt extrem de periculoase, soferi nervosi, condus agresiv, grija zero pentru partenerii de trafic.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

