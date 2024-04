Stiri pe aceeasi tema

- Premierul a mers pe șantier. Marcel Ciolacu a spus, astazi, ca „in sfarșit, vorbim de Autostrada Moldovei” și i-a felicitat pe constructori. „Am venit cu domnul ministru(Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu) sa vedem si lucrarile la Autostrada Moldovei. Nu putem vedea tabloul inchis decat facem…

- ”Maine la ora 15.00 se deschide Drumul Expres care asigura legatura dintre Centura Oradea si A3 (Autostrada Transilvania)! Constructia celor 19 km ai acestui drum a fost finantata prin POIM”, a scris, miercuri, pe Facebook, Cristian Pistol. Directorul general al CNAIR a prfecizat ca, in viitor, acest…

- "In marja congresului PPE, am avut o intalnire cu premierul Croației, Andrej Plenkovic, pe care l-am felicitat pentru succesul admiterii țarii sale in Spațiul Schengen. M-a asigurat ca Zagrebul sprijina admiterea integrala a Romaniei in spațiul european de libera circulație.Premierul croat apreciaza…

- "In marja congresului PPE, am avut o intalnire cu premierul Croației, Andrej Plenkovic, pe care l-am felicitat pentru succesul admiterii țarii sale in Spațiul Schengen. M-a asigurat ca Zagrebul sprijina admiterea integrala a Romaniei in spațiul european de libera circulație.Premierul croat apreciaza…

- Edvard Novak, fiul cel mare al fostului ministru al Sportului, Eduard Novak, a fost victima unui accident rutier, in timp ce se afla la un antrenament cu bicicleta. Edvard (20 de ani) a avut nevoie doar de o mica interventie chirurgicala, a anuntat fostul ministru. „Ciclismul in Romania e sport extrem.…

- ”Romania a ajuns pe locul 2 in Uniunea Europeana din perspectiva valorii nominale a absorbtiei de fonduri europene pe programele din Politica de Coeziune 2014-2020. La acest moment, Romania a primit peste 23,112 miliarde euro din sumele solicitate Comisiei Europene pentru exercitiul financiar 2014-2020,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, s-a intalnit, joi, cu omologul italian Matteo Salvini si au discutat despre noi proiecte in domeniu, care sa asigure interconectarea rutiera pe ruta Marea Baltica - Marea Neagra - Marea Egee. De asemenea, aceștia au discutat despre firmele italienesti care…

- ”Cu prilejul vizitei de lucru in Statele Unite ale Americii, am semnat la Boston o scrisoare de intentie cu Lockheed Martin, companie americana de top in domeniile aerospatial, militar si energetic. Este un prim pas pentru dezvoltarea tehnologiei de productie a bateriilor in Romania. Si nu orice fel…