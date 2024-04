Stiri pe aceeasi tema

- Accident e circulație sambata dimineața, pe autostrada A1, sensul de mers dinspre Arad spre Timișoara. Un autotren a agațat parapetul de la marginea șoselei și a ajuns in șanț. „In jurul orei 7:15, pe #A1, km 522+800, Arad, sensul de mers spre Timisoara, un autotren a acrosat parapetul marginal și s-a…

- S-a dat alerta la pompieri, marți dimineața, dupa ce un autobuz a fost cuprins de flacari, in Moldova Noua, județul Caraș Severin. Autoritațile au fost chemate sa intervina de urgența. Alerta s-a dat in urma cu scurt timp. Din primele informații, in autobuz se aflau 30 de copii, potrivit Antena 3. E…

- Incident grav in trafic in orasul Moldova Noua, din judetul Caras-Severin, unde un autobuz a luat foc din cauza unei defectiuni tehnice. Din fericire nu sunt victime, informeaza DRPD Timisoara. „Circulație rutiera inchisa pe DN 57 la Moldova Noua (CS). Un autobuz a luat foc din cauza unei defecțiuni…

- Un autoturism care se deplasa duminica pe A1, catre București, a fost cuprins de flacari. Cele doua persoane din mașina s-au autoevacuat, nefiind ranite. ”Pe autostrada A1 București - Pitești, pe sensul de mers catre Capitala, la kilometrul 87, in zona localitații Ratești, județul Argeș, a izbucnit…

- Un barbat in varsta de 42 de ani, din municipiul Targu Jiu, a fost salvat in ultima clipa, in seara zilei de joi, 14 martie 2024, de pompierii gorjeni dintr-un apartament cuprins de un incendiu.

- O mașina a luat foc, duminica, pe Autostrada A1, conform imaginilor trimise redacției de martori oculari. Incendiul s-a produs la km 45, pe sensul de mers Pitești-București. Conform martorilor, nimeni nu s-a putut apropia de mașina pentru ca avea instalație GPL.

- Un camion condus de un șofer roman a luat foc pe A8, langa Hohenstadt, joi dimineața. Autostrada a trebuit sa fie inchisa de la Merklingen in direcția Stuttgart, iar pagubele se ridica la 90.000 de euro, scrie site-ul de știri regional all-in.de, din regiunea Allgau.Incendiul care a avut loc in apropiere…