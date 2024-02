Stiri pe aceeasi tema

- Salariul minim european va fi implementat in Romania de la 1 ianuarie 2025. Primul pas: salariu minim net de 500 de euro Salariul minim european va fi implementat in Romania de la 1 ianuarie 2025 și nici un roman nu va mai caștiga sub 500 de euro net, transmite fostul ministru al Muncii, Marius Budai. …

- Intre timp, ministrul Muncii anunța ca lucreaza la un proiect care sa scada impozitarea pe veniturile mici. „In acest moment, la Ministerul Muncii facem o analiza, cand vom avea soluția o vom prezenta”, a spus ministrul Muncii.„In primul rand, trebuie sa avem execuția pana in martie, suntem la a doua…

