Salariul minim pe economie urmeaza sa fie majorat la 3700 de lei incepand cu 1 iulie, ceea ce va conduce la o creștere a veniturilor disponibile pentru romani la sfarșitul fiecarei luni. Guvernul Romaniei se afla intr-o etapa cruciala referitoare la ajustarea salariilor și pensiilor. In prezent, Guvernul propune o masura menita sa beneficieze angajații din Romania. In primul rand, guvernanții propun o creștere a salariului minim pe economie la 3700 de lei incepand cu 1 iulie 2024. Aceasta va rezulta intr-un salariu minim net crescut cu 138 de lei, aducand in mana un total de 2217 lei pentru angajați.…