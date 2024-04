Un bărbat din Ocna Mureș s-a urcat beat la volan și a intrat cu mașina într-un copac. Un pasager a ajuns în spital Un barbat din Ocna Mureș s-a urcat beat la volan și a intrat cu mașina intr-un copac. Un pasager a ajuns in spital Un barbat din Ocna Mureș s-a urcat beat la volan și a intrat cu mașina intr-un copac. Accidentul rutier s-a petrecut in noaptea de sambata spre duminica pe raza comunei Noșlac. Cazul a fost comunicat duminica, 28 aprilie, in buletinul de presa. Dupa ce au ajuns la fața locului, polițiștii care au intervenit la caz, […] Citește Un barbat din Ocna Mureș s-a urcat beat la volan și a intrat cu mașina intr-un copac. Un pasager a ajuns in spital in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

