- EȘEC… Rapid Brodoc a suferit a treia infrangere in play-out-ul Ligii 3, scor 1-4 (0-2), pe teren propriu, cu Șomuz Falticeni. Golul “alb-vișiniilor”, primul din play-out, a fost reușit de atacantul Eduard Ponea. Tinerii “manji” de la Rapid Brodoc arata bine in prima jumatate de ora, dupa care clacheaza,…

- TURNEU… Real Vaslui, campioana la “Winter Cup” Vaslui, categoria old-boys, se va alinia la startul Socca Masters Cup, un turneu extrem de puternic care se va desfașura la Chișinau, Republica Moldova. Vasluienii participa la categoria peste 40 de ani, dar pot folosi in echipa și doi jucatori peste 30…

- REUȘITA… Unirea Dodești s-a impus pe terenul Gloriei Manjești, scor 4-1 (1-0), și a urcat pe locul trei in play-off-ul Ligii 5, la trei lungimi distanța de promovarea directa in Liga 4. Dupa 1-0 la pauza, baieții lui Marius Butcaru au fost de neoprit in partea secunda. Mihai Gheorghe (2), Marian Rohotin…

- GRAV… In cursul acestei dimineți, in jurul orei 3:30, mai multe echipaje de salvatori din cadrul ISU și al Serviciului Județean de Ambulanța au intervenit la un accident sesizat pe raza localitații Livovaț. O mașina in care se aflau patru persoane se izbise de un cap de podeț și s-a rasturnat. Cele…

- START… Sambata, 9 martie, va porni la drum sezonul de primavara in Liga 5 Vaslui. Balul va fi deschis de meciurile din Seria Vaslui. Duminica se vor desfașura doua meciuri din Seria a 2-a, dar și o partida din semifinalele Cupei Romaniei – culoarul Ligii 5. La finalul sezonului regulat din Liga 5, din…

- TENTATIVA… Un tanar de 18 ani, din Barlad, a fost retinut dupa ce a incercat sa patrunda intr-un magazin cu scopul de a fura. Potrivit politistilor, in urma cu cateva nopti, acesta ar fi fortat un geam, insa nu a reusit sa-l deschida. „Politistii Biroului de Investigatii Criminale Vaslui au documentat…

- LIBER…Pus sub arest la domiciliu prin decizia Judecatoriei Vaslui, Romeo Blegu, barbatul de 39 de ani din Secuia retinut de politisti dupa o actiune ca in filme, are noroc in fata magistratilor. Ieri, judecatorii de drepturi si libertati au decis inlocuirea masurii arestului la domiciliu cu masura controlului…

- Doi cautatori de comori din Vrancea au gasit sambata, cu detectorul de metale, 151 de monede vechi grecești. O adevarata comoara a fost descoperita sambata, 2 martie, in județul Vrancea, la Poiana Cristei. Doi cautatori de vestigii au gasit cu ajutorul detectorului de metale, in satul Podu Lacului,…