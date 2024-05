Stiri pe aceeasi tema

- SUCCES… Sporting Juniorul Vaslui a obținut o victorie extrem de importanta cu Victoria Muntenii de Jos in lupta pentru evitarea retrogradarii directe din Liga 4. Vasluienii s-au impus cu 5-2 (1-0), in deplasare, și au facut schimb de locuri cu Victoria. Intr-un meci disputat in devansul etapei a 19-a…

- LUCRARI… Locuitorii din cartierul Podeni al municipiului Barlad trebuie sa iși faca de azi provizii de apa, intrucat maine, 16 aprilie, reprezentanții Aquavas Vaslui, sucursala Barlad, au anunțat ca, intre orele 08:00 și 16:00, apa la robinete va fi sistata. „AQUAVAS SA Vaslui- Sucursala Barlad , va…

- EXEMPLU… Jandarmii vasluieni s-au alaturat campaniei “Doneaza sange, salveaza o viața”. Astfel, 30 de jandarmi s-au prezentat la Centrul de Transfuzie Sanguina Barlad pentru a dona sange, contribuind prin acest gest la salvarea de vieți omenești. Aceasta campanie, inițiata, de altfel, de Jandarmeria…

- SPRIJIN… Vasluienii care doneaza sange vor beneficia de o noua facilitate. Dupa ce, la inceputul anului, valoarea tichetelor de masa a crescut considerabil, acum cine doneaza sange va beneficia și de reduceri la plata impozitelor pentru cladiri și terenuri. Cu o singura condiție: sa mearga la centrul…

