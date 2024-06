Stiri pe aceeasi tema

- O uriasa alunecare de teren care s-a produs in Papua Noua Guinee a acoperit cu pamant peste 2.000 de persoane, au anuntat luni autoritatile din aceasta tara din Oceanul Pacific intr-o scrisoare catre ONU, raportand un nou bilant al mortilor mult mai mare decat cel estimat initial, informeaza AFP. ‘Alunecarea…

- ,,Cu privire la femeia de 38 de ani, din Brașov, instanța a dispus mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile, iar fața de barbatul de 33 de ani, din Buzau, procurorul de caz a dispus continuarea cercetarilor sub masura controlului judiciar.” , anunța reprezentanții IPJ Buzau. *ȘTIRE INIȚIALA La…

- La data de 16 mai a.c., politistii de la Politia orasului Nehoiu, cu sprijinul luptatorilor de la Serviciul pentru Actiuni Speciale, au pus in executare doua mandate de perchezitie domiciliara in Siriu, intr-un dosar penal intocmit sub aspectul comiterii infractiunii de „exploatarea cersetoriei”. Din…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca se circula pe o singura banda, alternativ, pe DN 2 Urziceni – Buzau, in zona localitații Mihailești, județul Buzau, dupa ce doua autocamioane au fost implicate intr-o coliziune. Se pare ca impactul s-a soldat doar cu pagube…

- Oameni de stiinta considera ca musculitele de fructe ar putea opri dezvoltarea tumorilor cerebrale, relateaza dpa. Experti de la Centrul de Excelenta de Cercetare a Tumorilor Cerebrale de la Universitatea din Plymouth, sud-vestul Angliei, au reusit identificarea si examinarea celulelor aflate in primele…

- Claudiu Petruț, un tanar din Saliștea, iși liciteaza porumbeii pentru a ajuta familii nevoiașe, a demarat o noua campanie. De data aceasta, barbatul vrea sa construiasca o casa unei familii nevoiașe cu 8 copii din Zlatna. Claudiu Petruț, tanarul pasionat de porumbei din Saliștea, continua sa faca bine…

