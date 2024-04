Stiri pe aceeasi tema

- SPRIJIN… Vasluienii care primesc carduri sociale mai au de așteptat doua saptamani pana cand vor intra banii pentru alimente. Potrivit Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, cardurile vor fi incarcate incepand cu data de 15 aprilie. “Sprijinul de 250 de lei la 2 luni va fi virat pe cardurile…

- INTERVENȚII… In ciuda apelurilor insistente ale pompierilor militari, in ciuda riscurilor și inclusiv a amenzilor mari, unii vasluieni continua sa iși curețe terenurile de vegetație, dand foc intr-un mod complet iresponsabil. In ultimele 24 de ore, de pilda, un numar mare de astfel de incendii au izbucnit…

- Lichidatorii judiciari au scos la licitație bunurile mobile ale firmei Bismobil Kitchen, firma care, in urma cu un an, era scuturata de procurori, acuzata fiind de inșelaciune. Bunurile scoase la licitație au valoarea totala de 171.812 lei, astfel ca persoanele țepuite au șanse sa-și recupereze macar…

- MUZICA…. Vasluienii sunt invitați astazi, 20 februarie, la o intalnire in memoria folkistului Ion Chiriac. Data nu a fost aleasa intamplator, fiind ziua in care acesta s-a nascut și a plecat dintre noi. In cadrul intalnirii, regretatul cantautor va fi evocat de prieteni, se va vorbi despre viața și…

- NEMULȚUMIRI… In ziua in care Curtea de Apel Iași a respins contestația formulata de Dumitru Buzatu fața de masura arestului preventiv, la sediul Organizației Județene a PSD Vaslui au fost aprinse lumanari. Nu de catre membrii acestui partid, ci de adversarii politici de la AUR, care astfel au protestat…

- UPDATE 15.50: Cu o pauza de mai bine de doua ore și solicitata de judecatori dupa ce aparatorii lui Dumitru Buzatu au invocat lipsa unor ordonanțe al DNA de la dosar, eliberarea acestuia parea iminenta. Iata insa ca magistrații Tribunalului Vaslui nu s-au lasat convinși și fostul șef al județului s-a…

- SEMNAL DE ALARMA… Vasluienii care fac comenzi online trebuie sa fie atenti la mesajele pe care le primesc pe telefon. O metoda mai veche de inselatorie a revenit in voga: mai multe persoane au semnalat ca au primit, in ultima perioada, mesaje potrivit carora trebuie sa acceseze un anumit link pentru…

- CI INTARZIERE… Dupa aproape cinci luni de la incatușarea lui Dumitru Buzatu, consilierii personali ai acestuia au decis sa paraseasca cabinetul președintelui CJ. La inceput de an electoral, doi dintre ei, Alexandru Barbu și Vlad Ghețu și-au dat demisia cu preaviz, considerand probabil ca ramanerea in…