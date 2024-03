Stiri pe aceeasi tema

- RESPINS… Dumitru Buzatu nu a primit astazi nici de la Curtea de Apel Iași „marțișorul” mult dorit, ceea ce inseamna ca pentru inca aproape o luna de zile va ramane dupa gratii, unde se afla de pe data de 22 septembrie 2023. Instanța ieșeana a considerat ca hotararea Tribunalului Vaslui de a prelungi…

- LUPTA…Dupa aproximativ jumatate de an petrecut in arest preventiv, Dumitru Buzatu inca mai asteapta o decizie favorabila. Saptamana trecuta, judecatorii Tribunalului Vaslui au admis propunerea procurorilor de prelungire a masurii arestului preventiv. Astazi, Curtea de Apel Iasi va decide asupra libertatii…

- UPDATE: Nici de data aceasta aparatorii lui Dumitru Buzatu nu au avut succes in fața judecatorilor de drepturi și libertați ai Tribunalului Vaslui. Astfel, instanța vasluiana a decis menținerea masurii privative de libertate dar decizia nu este definitiva. Ultimul cuvant il vor avea magistrații Curții…

- NEMULȚUMIRI… In ziua in care Curtea de Apel Iași a respins contestația formulata de Dumitru Buzatu fața de masura arestului preventiv, la sediul Organizației Județene a PSD Vaslui au fost aprinse lumanari. Nu de catre membrii acestui partid, ci de adversarii politici de la AUR, care astfel au protestat…

- GHINION… Instanța Curții de Apel Iași a respins astazi contestația formulata de Dumitru Buzatu, fața de masura arestului preventiv, considerand-o drept nefondata. A ramas in vigoarea hotatarea Tribunalului Vaslui, din data de 2 februarie 2024. Fostul președinte al CJ Vaslui ramane, așadar, dupa gratii…

- GHINION… Dumitru Buzatu ramane in arest preventiv și in urmatoarea perioada, caci in urma cu puțin timp, instanța Curții de Apel Iași i-a respins contestația formulata impotriva menținerii sale dupa gratii, masura dispusa cu doua zile in urma de Tribunalul Vaslui. Procurorii DNA Iași au fost convingatori…

- CU REPETIȚIE… Directorul Poliției Locale Vaslui, Sorinel Catana, pierde procesul cu Primaria Vaslui la Curtea de Apel Iași și este nevoit sa paraseasca, din nou, scaunul de șef al instituției. Catana fusese repus in funcție in luna noiembrie a anului trecut, dupa ce judecatorii Tribunalului Vaslui au…