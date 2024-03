Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Nici de data aceasta aparatorii lui Dumitru Buzatu nu au avut succes in fața judecatorilor de drepturi și libertați ai Tribunalului Vaslui. Astfel, instanța vasluiana a decis menținerea masurii privative de libertate dar decizia nu este definitiva. Ultimul cuvant il vor avea magistrații Curții…

- Cu mandatul de arestare prelungit, conform deciziei Tribunalului Vaslui, dar fara o decizie definitiva, Daniel Buzamat, șeful Reiser Barlad prins cu mita in frigider, a avut emoții in fața judecatorilor Curții de Apel Iași. Astfel, in loc sa ceara inlocuirea masurii privative de libertate, Buzamat a…

- CONDAMNAT… Condamnat, in prima instanța, la 6 ani și 10 luni de inchisoare cu executare, barladeanul Flip Eduard, zis și Modoranu, reușește sa convinga Curtea de Apel Iași și scapa cu o pedeapsa ceva mai blanda. Magistrații ieșeni decid decontopirea pedepsei rezultante și, la final, il condamna pe acesta…

- GHINION… Instanța Curții de Apel Iași a respins astazi contestația formulata de Dumitru Buzatu, fața de masura arestului preventiv, considerand-o drept nefondata. A ramas in vigoarea hotatarea Tribunalului Vaslui, din data de 2 februarie 2024. Fostul președinte al CJ Vaslui ramane, așadar, dupa gratii…

- IN ASTEPTARE…La cateva zile dupa ce magistratii Tribunalului Vaslui au emis mandatul de arestare pe numele lui Daniel Buzamat, acuzat de luare de mita, incertitudinea inca il urmareste pe acuzat. Si asta dupa ce magistratii Curtii de Apel Iasi, cei care au judecat contestatia masurii privative de libertate…

- GHINION… Dumitru Buzatu ramane in arest preventiv și in urmatoarea perioada, caci in urma cu puțin timp, instanța Curții de Apel Iași i-a respins contestația formulata impotriva menținerii sale dupa gratii, masura dispusa cu doua zile in urma de Tribunalul Vaslui. Procurorii DNA Iași au fost convingatori…

- DECIZIE… Chiar daca mulți il vedeau ca și scapat de arest preventiv, iata ca magistrații Tribunalului Vaslui au fost de alta parere. Mandatul de arestare preventiva emis pe numele lui Dumitru Buzatu a fost menținut pentru alte 30 de zile. Decizia nu este definitiva astfel ca, ultimul cuvant il vor avea…

- DECIZIE… Dumitru Buzatu primește o noua lovitura din partea judecatorilor Tribunalului Vaslui dupa ce judecatorii au decis ca masura arestului preventiv este una legala și temeinica. Altfel spus, de Sarbatori, Buzatu nu va fi alaturi de Anuța, la vila sa din Canțalarești, comuna Ștefan cel Mare, ci…