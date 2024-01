Stiri pe aceeasi tema

- GHINION… Dumitru Buzatu ramane in arest preventiv și in urmatoarea perioada, caci in urma cu puțin timp, instanța Curții de Apel Iași i-a respins contestația formulata impotriva menținerii sale dupa gratii, masura dispusa cu doua zile in urma de Tribunalul Vaslui. Procurorii DNA Iași au fost convingatori…

- DECIZIE… Chiar daca mulți il vedeau ca și scapat de arest preventiv, iata ca magistrații Tribunalului Vaslui au fost de alta parere. Mandatul de arestare preventiva emis pe numele lui Dumitru Buzatu a fost menținut pentru alte 30 de zile. Decizia nu este definitiva astfel ca, ultimul cuvant il vor avea…

- AMANARE… Trimis in judecata pentru proxenetism, Valentin Ștefan Pascal primește o pauza nesperata de la condamnare. Și asta pentru ca, in loc de pronunțare, magistrații Curții de Apel Iași decid amanarea acesteia pe motiv ca nu s-a incheiat protestul inceput in luna decembrie. Pascal a ajuns in boxa…

- ZI DIFICILA… O noua descalecare a lui Dumitru Buzatu la Tribunalul Vaslui a avut loc ieri. De data aceasta, fostul șef al județului nu a mai fost prezent pentru a afla daca magistrații ii prelungesc sau nu arestul preventiv, ci a venit pentru verificarea masurii de libertate in contextul in care rechizitoriul…

- PEDEAPSA…Trimisi in judecata dupa ce au fost acuzati de tulburarea linistii si ordinii publice si ultraj, trei zmei din Barlad reusesc sa scape cu pedepse cu suspendare. Astfel, magistratii Curtii de Apel Iasi decid sa mentina pedepsele date de magistratii barladeni. La finalul procesului, doi dintre…

- MOTIVE… Cu o noua prelungire a mandatului de arestare preventiva, ramasa definitiva prin decizia Curții de Apel Iași, Dumitru Buzatu poate fi considerat un pericol public. Acest lucru este aratat și in motivarea magistraților Tribunalului Vaslui. In plus, aceștia vorbesc și despre faptul ca funcția…

- SENTINȚA… Condamnat inițial de magistrații Tribunalului Vaslui la 2 ani și 6 luni de inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei, traficantul Bogdan Marius Daniel nu mai are același noroc in fața magistraților Curții de Apel Iași. Prins cu peste 5 kg de cannabis, traficantul a fost considerat un pricol…

- RESPINS… Scapat de arestul preventiv și pus in arest la domiciliu, expertul Radu Judele pare ingrijorat de bunul mers al afacerilor sale. Pentru acest lucru, a cerut magistraților permisiunea de a lua legatura cu angajați ai sai, martori in dosar. Cum magistrații Tribunalului Vaslui au respins cererea,…