- Echipa italiana Inter Milano a incheiat la egalitate duminica, pe teren propriu, scor 2-2, cu gruparea Cagliari, in etapa a 32-a din Serie A, informeaza news.ro.Marcus Thuram a deschis scorul la Milano in minutul 12, aducand in avantaj liderul din Serie A.

- Mallorca și Real Madrid se intalnesc de la 19:30, in runda cu numarul #31 din La Liga. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 1, Orange Sport 2 și Digi Sport 3. Real Madrid pleaca, in mod cert, favorita in acest meci. Real Madrid domina autoritar competiția interna.…

- Echipa spaniola Athletic Bilbao a incheiat la egalitate duminica seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu formatia FC Barcelona, in etapa a 27-a din La Liga, informeaza news.ro. La Bilbao, intr-un meci disputat, niciuna dintre cele doua combatante nu a putut penetra defensiva adversa. Catalanii au avut…

- Echipa CFR Cluj a incheiat la egalitate marti seara, in deplasare, scor 2-2, cu formatia Otelul Galati, intr-un meci din etapa a 28-a din Superliga, potrivit news.ro. La Galati, Otelul a inceput bine si a ratat prin Alexandru Pop, insa tot Pop a deschis scorul in minutul 36, dintr-o lovitura libera…

- Șaptesprezece tineri frumoși și cu mare drag de folclor, participanți la preselecția Festivalului–Concurs Gelu Stan 2024, și-au cucerit un loc pe scena finaliștilor. Cantecele lor, talentul, pasiunea pentru folclor și ambiția artistica cartografiaza o ”harta” etnofolclorica vie și captivanta. Ediția…

- Taylor Swift (34 de ani) va susține un concert pe „Santiago Bernabeu”, pe 30 mai. Clubul madrilen a cerut federației amanarea meciului din ultima etapa, care ar urma sa se dispute impotriva lui Betis Sevilla, pe teren propriu in data de 26 mai. Oficialii de la Real Madrid susțin ca au nevoie de mai…

- Echipele spaniole Betis Sevilla si Alaves au incheiat la egalitate duminica seara, la Sevilla, scor 0-0. In meciul din etapa a 25-a din La Liga, Ianis Hagi nu a fost utilizat la Alaves, informeaza news.ro. A fost remiza fara goluri pe stadionul Benito Villamarin, din Sevilla. Cele doua echipe si-au…

