Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul lui Ianis Hagi (25 de ani) din vara este incert. Prestațiile neconvingatoare ale internaționalului roman la Deportivo Alaves fac aproape imposibil scenariul ramanerii sale in La Liga, iar, in aceste momente, nici Rangers nu pare sa fie interesata de el. Un material publicat in presa din Scoția…

- Atletico Madrid joaca impotriva lui Rayo Vallecano in etapa a 20-a din La Liga. Meciul incepe la ora 22:00 și va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport și DigiSport. Portarul Horațiu Molodvan (26 de ani) e rezerva la gazde, dar fundașul Andrei Rațiu (25 de ani) e titular la oaspeți. ...

- Cadiz l-a concediat pe antrenorul Sergio Gonzalez dupa o serie de 17 meciuri fara victorie in La Liga, in care clubul andaluz de fotbal ocupa locul 18, informeaza AFP. "Clubul cauta un inlocuitor si ii ureaza mult noroc lui Sergio Gonzalez in continuarea carierei sale", se arata intr-un comunicat…

- Ianis Hagi a fost imprumutat de Glasgow Rangers la Deportivo Alaves, in La Liga, pana la finalul actualului sezon. Antrenorul de atunci al gruparii scoțiene, Michael Beale nu i-a acordat nici o șansa internaționalului roman care abia revenise dupa o grava accidentare, ruptura de ligamente, care l-a…

- Deportivo Alaves, echipa internationalului roman Ianis Hagi, a invins in deplasare, cu scorul de 3-2, formatia FC Sevilla, vineri seara, in primul meci al etapei a 20-a a campionatului de fotbal al Spaniei.Au marcat: Facundo Tenaglia (26), Kike Garcia (40) si Ruben Duarte (90) pentru invingatori,…

- Ianis Hagi (25 de ani) a fost titular in meciul din Cupa Regelui dintre Deportivo Alaves și Real Betis, scor final 1-0, dar nu a ieșit in evidența. Ianis Hagi fusese ultima data titular la Alaves pe 9 decembrie, la meciul de campionat cu Las Palmas, scor 0-1. La aproape o luna distanța, decarul roman…

- Deportivo Alaves a ajuns la doua partide consecutive fara succes in LaLiga. Formația unde evolueaza și Ianis Hagi a pierdut pe teren propriu in fața celor de la Las Palmas, scor 1-0, in cadrul etapei cu numarul 16 din campionatul Spaniei.

- Deportivo Alaves, echipa lui Ianis Hagi, primește vizita Granadei de la 22:00, in runda cu numarul #14 din La Liga. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Digi Sport 4 și Orange Sport 3. ...