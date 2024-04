Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Marica este un tata model. Fostul fotbalist nu le refuza nimic celor mici și se pare ca se bucura din plin de momentele in care poate petrece timp alaturi de copii. Cum a fost surprins de curand.

- Are o cariera de succes, dar nu iși scapa din ochi cei doi copii. Andra Maruța pare ca se imparte cu brio intre planul profesional și viața de familie, iar atunci cand are puțin timp liber, ii ia pe cei mici inclusiv la cumparaturi. Cum a fost surprinsa, de curand, alaturi de David și Eva.

- Ioana Marcu se descurca excelent in rolul de mama! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care dovedesc faptul ca iubita lui Ciprian Marica poate face orice activitate insoțita de micuții ei.

- Dana Rogoz și regizorul Radu Dragomir s-au casatorit in 2012 și au impreuna doi copii, Vlad, in varsta de 10 ani și Lia, in varsta de 4 ani. De cand copiii au venit pe lume, viața celor doi s-a schimbat total, insa au incercat sa gaseasca un echilibru. Actrița a povestit recent cum se imparte intre…

- Paparazii celui mai tare site de știri, Spynews.ro, reușesc sa le surpinda pe vedetele din Romania in cele mai inedite ipostaze. De data aceasta, Mira și Levi Elekes au fost protagosniștii acestui material și s-a putut demonstra cat de atenta este vedeta la partenerul ei de viața.

- Pepe și Yasmine formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Cei doi s-au casatorit in secret, chiar inainte sa devina parinți, iar acum, aceștia fac noi declaratii despre cum merg lucrurile in relația lor.Yasmine Ody i-a daruit lui Pepe un baietel, in urma cu doi ani, iar de atunci viața…

- In exclusivitate pentru Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, Marius Elisei ne-a spus cum a petrecut primul Valentine’s Day cu iubita. Fostul soț al Oanei Roman a vorbit despre Ziua Indragostiților. Iata cum a celebrat fostul partener al vedetei aceasta zi speciala de 14 februarie…