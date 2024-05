Educatia despre astm responsabilizeaza! Astmul este una dintre cel mai frecvente boli cronice si afecteaza peste 315 de milioane de persoane din intreaga lume, provocand aproximativ 346.000 de decese anual. In ciuda aparitiei unor tratamente inovative, diagnosticarea si tratamentul astmului raman o provocare. Ziua Mondiala de Lupta impotriva Astmului este marcata in intreaga lume in prima zi de marti a ... Citeste articolul mai departe pe bistritanews.ro…

Sursa articol: bistritanews.ro

