Stiri pe aceeasi tema

- Lupte grele la Avdiivka - Forțele ucrainene au respins 131 de atacuri ale rușilor in ultimele 24 de ore. 55 din acestea au avut loc pe frontul de la Avdiivka, a anunțat luni dimineața Statul Major al armatei ucrainene. Rușii au lansat o racheta și 82 de atacuri aeriene. Aviația ucraineana a atacat 13…

- Atacuri rusesti masive au avariat ”grav” trei centrale termice ucrainene, in noaptea de joi spre vineri, s-au soldat cu morti si raniti si au obligat autoritatile ucrainene sa intrerupa alimentarea cu energie electrica in mai multe regiuni, anunta autoritatile ucrainene, care acuza Moscova de atacuri…

- Rusia a desfasurat in Crimeea cateva zeci de rachete Zircon, pe care le poate folosi pentru a lovi nu doar regiunile sudice din Ucraina, ci și Kievul și regiunile nordice ale tarii, noteaza Korespondent, potrivit Rador Radio Romania. Prin urmare, considera Natalia Humeniuk, reprezentanta trupelor…

- Mai multe explozii au fost auzite la Kiev in cursul acestei dimineți, dupa ce sirenele de raid aerian au sunat in capitala ucraineana. In jurul orei locale 10:30, SkyNews relata ca primarul Kievului, Vitali Kliciko, a pus un avertisment pe Telegram: „Explozii in capitala. Mergeți de urgența in adaposturi!”…

- Rușii vor continua acțiunile ofensive pentru a destabiliza liniile de aparare ucrainene, in timp ce se pregatesc pentru o noua ofensiva in vara anului 2024, susține Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW).

- Reprezentantul permanent al Rusiei in Crimeea a catalogat drept un act de agresiune prezenta avioanelor de lupta NATO in spatiul aerian al Marii Negre, scrie Gazeta, potrivit Rador Radio Romania. Reprezentantul permanent al republicii Crimeea pe langa președintele Federației Ruse, vicepremier rus…

- Comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sirski, și ministrul ucrainean al apararii, Rustem Umerov, au vizitat posturile de comanda ale armatei din prima linie a frontului, relateaza Rador Radio Romania. "I-am ascultat pe comandanții gruparilor de trupe cu privire la situația din…

- Administratia Militara Regionala Kiev a raportat, in noaptea de sambata spre duminica, ca a fost activat sistemul de aparare antiaeriana, pe fondul unui atac rusesc cu drone. "A fost detectata deplasarea unor drone inamice. Forțele de aparare aeriana opereaza in regiune" - se arata in mesajul administratiei,…