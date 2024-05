Stiri pe aceeasi tema

- Perechea romano-franceza Victor Cornea/Theo Arribage s-a calificat, vineri, in finala probei de dublu din cadrul turneului de tenis challenger de la Francavilla al Mare (Italia), dotat cu premii totale de 74.825 de euro, dupa ce a dispus de cuplul Jonathan Eysseric (Franta)/Bart Stevens (Olanda) cu…

- Perechea romano-franceza Victor Cornea/Theo Arribage s-a calificat, joi, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de tenis challenger de la Francavilla al Mare (Italia), dotat cu premii totale de 74.825 de euro, dupa 6-3, 6-1 cu cuplul Alexis Galarneau (Canada)/Mac Kiger (SUA). Cornea si…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea o va infrunta pe poloneza Iga Swiatek in runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.679.965 de euro, dupa ce liderul mondial a dispus de chinezoaica Xinyu Wang (52 WTA) cu 6-1, 6-4, joi, intr-o ora si 16 minute. Swiatek a…

- Imagini incredibile vin din Canada, unde un tren a luat foc in mers și s-a oprit dupa ce a trecut prin centrul unui oraș din provincia Ontario. Incendiul a izbucnit dupa ce mai multe traverse de cale ferata din lemn au luat foc in interiorul a cinci vagoane. Trenul s-a oprit in cele din urma intr-o…

- Jucatoarea americana de tenis Danielle Collins, care a castigat titlul la Miami la finalul lunii trecute, continua perioada de gratie si a ajuns la zece victorii consecutive in circuit, dupa cele doua succese obtinute joi la turneul WTA 500 de la Charleston (Carolina de Sud), dotat cu premii totale…

- Perechea romano-poloneza Monica Niculescu/Magda Linette a fost invinsa de cuplul Hao-ching Chan (Taiwan)/Giuliana Olmos (Mexic), cu 1-6, 6-2, 10-4, luni, in prima runda a probei de dublu din cadrul turneului de tenis WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 3.211.715…

- Pe masura ce bilanțul victimelor civile continua sa creasca in Fașia Gaza, apelurile la nivel mondial pentru impunerea unui embargo asupra vanzarii de arme catre Israel caștiga amploare. Aceasta saptamana a fost marcata de aprobarea unei legi de catre Senatul Statelor Unite, care angajeaza suma de 14…

- ​Perechea formata din romanca Monica Niculescu și iberica Cristina Bucșa a ratat calificarea in semifinalele turneului „WTA 1000” de la Doha. Niculescu și colega sa au cedat in fața americancelor Caroline Dolehide și Desirae Krawczyk, scor 6-3, 7-6(5), dupa o ora și 28 de minute. Monica Niculescu și…