Cum s-au îmbrăcat supermodelele la Festivalul de la Cannes 2024 Cum s-au imbracat supermodelele la Festivalul de la Cannes 2024 Pe covorul roșu de la Cannes 2024 , supermodele celebre au etalat ținute spectaculoase. Unele au mizat pe outfit-uri indraznețe, altele au preferat eleganța. Toate insa au atras atenția criticilor de moda și a fotografilor. De la rochii de seara și accesorii stralucitoare pana la look-uri avangardiste, iata ce ținute au purtat supermodelele pe Riviera Franceza! Heidi Klum Naomi Campbell Bella Hadid Helena Christensen Carla Bruni Natasha Poly Eva Herzigova Elsa Hosk Romee Strijd Alessandra Ambrosio Karolina Kurkova Barbara Palvin Candice… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Cum a aparut Catrinel Menghia pe covorul roșu la Cannes 2024 Frumoasa Catrinel Menghia este model internațional și actrița. Ea este cunoscuta in Italia cu numele de Catrinel Marlon. La varsta de 38 de ani și la doar doua luni dupa ce a nascut, Catrinel a atras toate privirile pe covorul roșu de la Festivalul…

- „Mi-am ipotecat proprietatea in care locuiesc”: la fel cum a procedat Francis Ford Coppola pentru „Megalopolis”, Kevin Costner a folosit fonduri proprii pentru a produce filmul „Horizon: An American Saga”, prezentat duminica la Festivalul de la Cannes, un western ambitios care ar putea avea mai multe…

- Marți s-a dat startul celei de-a 77-a ediție a mult așteptatului Festival de Film de la Cannes. A fost „ploaie” de vedete pe covorul roșu de la Palais des Festivals, in prima zi a evenimentului. Divele au stralucit in rochii de gala care mai de care mai ravisante, noteaza click.ro. Heidi Klum (50 de…

- Noi ținute spectaculoase la Festivalul de Film de la Cannes 2024 Prestigiosul Festival de Film de la Cannes 2024 a debutat saptamana aceasta pe Riviera Franceza. Pe langa premiere cinematografie importante și distincții oferite pentru producții de gen, ne ofera și prilejul de a admira vestimentațiile…

- In perioada 14 - 25 mai 2024 are loc editia cu numarul 77 a Festivalului de Film de la Cannes. Juriul competitiei principale este prezidat de regizoarea si actrita americana Greta Gerwig, iar ceremoniile de deschidere si de inchidere vor fi gazduite de actrita franceza Camille Cottin, potrivit festival-cannes.com.

- Cum s-au imbracat vedetele in prima zi a Festivalului de Film de la Cannes 2024 Festivalul de Film de la Cannes 2024 a debutat ieri. An de an, acesta este unul dintre cele mai așteptate festivaluri de film din intreaga lume. Dincolo de distincțiile oferite, el reprezinta prilejul de a admira vestimentațiile…

- Oana Moșneagu și Vlad Gherman au pornit o afacere fara batai de cap! Popularul cuplu de actori și-au unit nu doar destinele, ci și conturile cu scopul de a cumpara o casa generoasa. Insa, in cele din urma, au mai amanat proiectul iar dorința lor locativa s-a ”imparțit” in patru garsonere, doua de fiecare,…

- Lungmetrajul „Anatomie d’une chute”, regizat de Justine Triet, a fost marele castigator al galei de decernare a premiilor Cesar 2024, organizata vineri seara in sala Olympia din Paris, unde aceasta pelicula s-a impus la sase categorii de premii, inclusiv la categoria principala, „cel mai bun film”,…